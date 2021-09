Vanda: “Não creio em candidatura única”

A deputada federal Vanda Milani (Solidariedade), foi pragmática e realista na sua entrevista de ontem, no programa “Boa Conversa”, no ac24horas, sobre a hipótese de se chegar a uma candidatura única, dentro do grupo do governador Gladson Cameli, para a disputa do Senado.

“Não creio que isso possa acontecer”. São cinco os postulantes. Também não crê que o governador Gladson anunciará quem será o seu candidato a senador no decorrer deste ano, e que a decisão será empurrada para 2022.

Sobre a possibilidade de vir a recuar na sua candidatura a senadora, disse no programa que, a hipótese é zero, e que tocará a campanha em qualquer cenário, com ou sem o apoio do governador Gladson Cameli.

Também falou não ver nenhum candidato do grupo governamental com maiores possibilidades de vitória do que ela. Com isso, fica sacramentado o que este BLOG já tinha publicado: candidatura única é sonho.

“MINHA SENADORA”

SOBRE o Gladson já ter declarado apoio a uma outra candidatura, Vanda foi irônica: “sempre me trata como minha senadora, e vou brigar para ser sua candidata”.

GRANDE EXPECTATIVA

TODOS os olhos estão voltados hoje para a reação do presidente do STF, ministro Fux; do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco; e do presidente da Câmara Federal, Artur Lira, sobre a conclamação golpista do presidente Jair Bolsonaro, feita no dia de ontem.

NÃO SERÁ FÁCIL PARA NINGUÉM

PARA os partidos nanicos, nem se fala; mas também não será fácil para as grandes siglas, montarem chapas próprias competitivas para a Câmara Federal, em 2022.

FOI UMA MACHADADA NA CABEÇA

A FRASE acima é de um deputado de um partido nanico, ao se referir ontem ao fim das coligações proporcionais. Pode acabar numa chapa da morte, formada por vários deputados estaduais, como ele, deserdados das legendas.

CLIMA PARA TERCEIRA VIA

CADA vez que o Bolsonaro abre a boca, aumenta a dosagem do clima para uma candidatura da terceira via, que seja a antítese das seitas lulistas e bolsonaristas.

NÃO É A ÚLTIMA BOLACHA DO PACOTE

A HISTÓRIA mostra que o PT não é a última bolacha do pacote da democracia, quando está na oposição. Por radicalismo, pediu o impeachment de todos os presidentes dos quais foram opositores.

SE EQUIVALEM NO RADICALISMO

BASTA se analisar as atitudes tomadas pelos grupos petistas e bolsonaristas, que se chegará à conclusão de que, ambos se equivalem no radicalismo e no rancor.

NUNCA SERÁ UM ESTADISTA

AS FALAS golpistas de ontem do presidente Bolsonaro, foram falas de quem não tem mais o que perder e está jogando no tudo ou no nada. Está acossado pelas altas da inflação, energia elétrica, combustíveis, gás, custo de vida, tudo fora do controle. O desemprego também está em alta. Joga tudo num golpe, quando investe contra o Poder Judiciário, o Congresso, e faz salamaleques para uma intervenção militar e a volta da ditadura. Poderia ontem ter falado para a Nação, mas preferiu fortalecer a corrente dos radicais que o cercam. Bolsonaro jamais será um estadista. Bolsonaro é no máximo um bravateiro.

SABE QUE ESTÁ MAL

O BOLSONARO pode ser tudo, mas não é burro. Perdendo feio em todas as pesquisas realizadas até aqui, sabe que o seu público mobilizado ontem não é suficiente para lhe reeleger, e força um clima para um golpe militar. E, não há mais clima para a volta de uma ditadura ao país. E, nem é de se crer que as Forças Armadas querem isso.

PERDERAM A NOÇÃO DE TUDO

QUANDO SE PERDE a noção da realidade, se fica conversando com o vento. Quando uma parlamentar posa ao lado de uma faixa que pede intervenção militar no Judiciário e no Congresso; esquece que, numa ditadura, a primeira instituição que fecha é o Congresso, e ela perderia o mandato. O radicalismo cega as pessoas.

CONFUNDE COM A CASERNA

O BOLSONARO não entendeu ainda que não está brigando com os ministros do STF, Alexandre de Moraes e Luis Barroso; uma decisão exarada por ambos e a palavra jurídica do Judiciário, nunca um ato pessoal.

TIRADO PELO VOTO

AO NÃO SER QUE EXTRAPOLE ainda mais, não defendo o impeachment do presidente Bolsonaro, foi colocado pelo voto e deve ser retirado pelo voto. Sua boca é sua sentença.

FRASE MARCANTE

“Todas as pessoas são comuns. As extraordinárias são as que sabem disso”. (Gilbert Keit Chesterton)