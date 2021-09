Cruzeiro do Sul aumenta casos de Covid-19, mas segue sem mortes pela doença

Nesta sexta-feira, 03, o prefeito de Rodrigues Alves, Jailson Amorim, participou de reunião na sede da Associação dos Municípios do Acre (AMAC), em Rio Branco onde tratou de recursos do Programa Calha Norte, do Ministério da Defesa, com o general Ubiratan Poty, diretor do programa e com o senador Sérgio Petecão (PSD).

O gestor municipal expôs a dificuldade com relação aos recursos de emendas parlamentares no Calha Norte, ainda de 2017, devido à defasagem de valores de equipamentos cotados antes da pandemia do coronavírus.

“Atualmente encontramos dificuldades como a compra de caminhão, por exemplo. Isso por causa da diferença de preços dos bens cotados antes da pandemia de Covid-19 e que, de 2017 até os dias atuais, tiveram seus preços significativamente aumentados”, relatou o gestor na reunião.