Acre participa de encontro nacional de inovação na educação

O 2º Encontro Nacional de Inovação e Empreendedorismo na Educação Profissional e Tecnológica (InovEPT), teve início nesta terça-feira, 7, e vai até quinta-feira, 9, em Brasília. O Instituto de Educação Profissional e Tecnológica do Acre (Ieptec), esteve presente no evento.

No centro dos debates se concentram três eixos: iniciação tecnológica; pesquisa, desenvolvimento e inovação; e empreendedorismo de base tecnológica.

O evento que é promovido pelo Ministério da Educação tem por objetivo debater direcionadores para a criação de um ecossistema de inovação na educação profissional e tecnológica. Para Mara Lima, que é diretora de ensino do Ieptec, essa é uma oportunidade de aprofundar conhecimentos para transmitir aos alunos e reforçar a contribuição com o desenvolvimento econômico, social e sustentável do Acre.

O encontro, que reúne gestores, lideranças e pesquisadores de vários estados do país, ressaltou a importância do incentivo ao empreendedorismo tecnológico nas escolas de formação técnica. Para Inácio Arruda, que é secretário de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social, do Ministério da Ciência e Tecnologia, é necessário uma atenção especial às empresas de base tecnológica, como as startups.

“Nós queremos que a ciência, o conhecimento e a capacitação oferecida façam nascer milhares e milhares de empresas de base tecnológica para respondermos a tudo que precisamos”, disse Arruda.

Também participam do encontro Ricardo Veras, coordenador-geral do Cept Roberval Cardoso; Aires Pergentino, coordenador de Área Técnica da Escola Campos Pereira; Marineide Diógenes, coordenadora-geral da Escola de Gastronomia e Hospitalidade Miriam Assis Felício; e Weyder Oliveira, chefe do Departamento Pedagógico e Curricular do Ieptec.