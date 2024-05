Divulgado locais de prova para reaplicação do concurso do TJAC

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A reaplicação das provas do concurso público do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) será realizada no próximo domingo, dia 12. Nesta terça-feira, 7, o Instituto Verbena, banca examinadora deste certame, divulgou o local de provas: consulte aqui.

A avaliação é exclusiva para o cargo “Analista Judiciário – Direito”, em razão do cancelamento da prova específica, realizada no último dia 24 de março de 2024. A aplicação das provas ocorrerá em Rio Branco e Cruzeiro do Sul para 1.642 candidatos e candidatas inscritos, que não solicitaram o reembolso do valor da inscrição.

Confira a relação final das candidatas e candidatos aptos para a realização da prova para o cargo “Analista Judiciário – Direito”: veja aqui.

De acordo com o cronograma, na segunda-feira, 13 de maio, será publicado o gabarito preliminar da prova objetiva e as respostas esperadas preliminares da prova discursiva. O gabarito final será publicado no dia 21 e o resultado preliminar, no dia seguinte, 22 de maio.