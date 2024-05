Modelo de atendimento ao público, OCA Xapuri completa 14 anos de criação

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A primeira unidade da Organização em Centros de Atendimento, a OCA de Xapuri, completa 14 anos de criação nesta segunda-feira, 27 de maio. Criada em 2010, no governo Binho Marques, tornou-se a maior referência do Acre em prestação de serviço público, com o foco na humanização e na qualidade do atendimento ao cidadão.

Com o tempo, a unidade se tornou modelo para outras que vieram em Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Brasiléia. Atualmente, são mais de 200 serviços disponibilizados à população por meio de vários órgãos parceiros. Entre eles: Junta de Serviço Militar (JSM), Sistema Nacional de Emprego (Sine), Divisão de Registro Escolar (Dire).

A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre), o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon) e o Instituto de Identificação também estão na OCA Xapuri.

A Diretoria da OCA realiza capacitações continuadas, tanto para qualificar cada vez mais os agentes públicos que atuam nas centrais, quanto para manter em alinhamento o bom atendimento em todas as unidades existentes no estado. Atualmente, a OCA de Xapuri conta com 19 agentes.

Localizada em um prédio que remete ao melhor tempo da história da cidade e da economia acreana, a casa aviadora A Limitada, a OCA Xapuri chama atenção também pela sua arquitetura e pelo acervo histórico e cultural que mantém à disposição da população.

Em Xapuri, a organização chega aos 14 anos tendo passado por duas inundações do seu prédio nas enchentes históricas de 2015 e 2024. Na última ocasião, neste ano, o governo agiu rápido e os serviços passaram apenas cinco dias suspensos.

Nesta segunda-feira, às 10h30 da manhã, a direção da OCA Xapuri e seus colaboradores recebem a população para cortar o bolo de aniversário e celebrar os 14 anos de bons serviços prestados aos municípios do Alto Acre.