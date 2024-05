Sangramento e nova cirurgia: o que se sabe sobre o estado de saúde de Datena

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

José Luiz Datena, de 66 anos, que segue internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital Sírio Libanês, em São Paulo, o apresentador preocupou o público após passar por uma nova cirurgia, depois de apresentar um sangramento na região do períneo, localizado na parte inferior do abdômen, onde fez uma cirurgia na última quinta-feira, 2.

De acordo com o colunista Flavio Ricco, o procedimento feito no apresentador foi realizado com sucesso.

O que é períneo?

O períneo masculino fica localizado na parte inferior do abdômen, onde estão os órgãos sexuais, a bexiga, o ânus, o sacro, além do cóccix e o púbis. Desta forma, a região é responsável pela função urinária, defecatória e a sexual.

Outros problemas de sáude

Vale lembrar que em outubro do ano passado, Datena passou por duas cirurgias cardíacas. Ele já tinha comentado que tem seis stents, que costumam ser indicados para tratar artérias entupidas ou para a prevenção de ruptura de aneurismas.

Qual o atual estado de Datena?

A assessoria de imprensa do hospital onde Datena está internado disse: “Não tivemos solicitação de boletim médico. Sem que ele faça essa solicitação, não temos como passar informações sobre o paciente.”

Afastado de programa

O veterano está afastado de seu programa ‘Brasil Urgente’, da Band, desde o último dia 29 de abril. Deste então, o jornalístico está sob comando de Joel Miranda, o filho primogênito do comunicador.