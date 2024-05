Árbitro acreano é escalado para jogo do campeonato brasileiro na Série D

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O árbitro acreano Thiago do Carmo Brasil, de 25 anos, natural do município de Tarauacá e que atua na Federação Rondoniense de Futebol ( FRF), foi escalado para arbitrar um jogo da 1ª fase do campeonato brasileiro de futebol da série D.

O duelo entre o Fluminense ( PI ) e o Tocantins ( TO), será o jogo de número 69, do grupo A2.

Anúncios

Thiago Brasil é formado em engenharia elétrica e integrante do quadro de árbitros da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O jovem começou a carreira apitando jogos do futebol amador de Tarauacá, e hoje aparece como destaque no estado de Rondônia.

Para o árbitro carregar o símbolo da CBF, são analisados o desempenho nas competições estaduais e nacionais durante o ano, o profissional também precisa realizar avaliações físicas e teóricas anualmente. Geralmente, esses testes são aplicados pela Seleção Nacional de Árbitros de Futebol (Senaf) da CBF e acontecem no primeiro e segundo semestre de cada ano.