A Grande Conquista 2: Vileiros brigam após fechamento das casas azul e verde

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Por escolha do público, as casas azul e verde de A Grande Conquista 2 foram fechadas. Na manhã desta terça (7), os vileiros se mudaram para a casa laranja e terão que dividir o espaço entre si. O novo momento do reality apresentado por Rachel Sheherazade deixou os nervos à flor da pele, e os confinados já se irritaram com atitudes uns dos outros.

Todos foram convocados para o pátio, e Liziane Gutierrez leu uma carta com o aviso de que as casas seriam interditadas. “O público escolheu fechar as casas azul e verde. Agora, todos vocês vão morar na casa laranja. Atenção, a partir desse momento, a casa não terá mais dono. A suíte dos donos será fechada”, alertou.

Anúncios

A princípio, os vileiros pareceram animados com a decisão, ainda mais após ser permitido compartilhar as comidas que restaram nas casas fechadas. Pouco tempo depois, no entanto, a convivência entre pessoas de casas diferentes começou a ficar complicada.

Cátia Paganote foi uma das primeiras a ter atrito com os novos colegas. A ex-Paquita se irritou com a cantoria de Taty Pink e Jey Jey. “Já falei: gosta de cantar, canta lá fora. Mas aqui dentro?”, reclamou.

MC Mari avisou que ambas normalmente cantam, e Cátia insistiu na queixa. “Mas elas ficam cantando o dia inteiro! Eu vou sair de perto”, afirmou. “Eu vou começar assim: Alexa, desliga! Você vai ver, deixa só!”.

Mais tarde, a própria MC Mari se irritou com os novos moradores da casa laranja. A cantora encontrou o banheiro sujo, com papel higiênico jogado dentro do vaso, e reuniu os participantes restantes no programa para dar uma bronca.

“Não sei como era na casa de vocês, mas vou avisar como é aqui. A partir do momento em que a gente chega na casa, querendo ou não, ‘de outras pessoas’, a gente tem que seguir regras”, esbravejou ela.

“Banheiro é o principal, e higiene para todos. Agora eu já cheguei aqui e tinha papel sujo dentro do vaso sanitário. Lixo é no lixo. Na próxima vez que eu vir no vaso, eu vou pegar o papel e jogar aqui em cima da mesa”, ameaçou.

“Estou avisando. Comigo é muito poucas ideias, respeito todo mundo aqui, mas higiene dentro da casa é higiene. Banheiro feminino todas nós usamos. Mulheres, ninguém faz xixi em pé, né? Então, se limpou, pegou seu absorvente, botou no papel higiênico, botou no lixo”, ensinou a cantora.

Brenno Pavarini também aproveitou para dar um recado aos homens. “De um tempinho para cá, começaram a mijar no chão. Então, vamos se conscientizar, porque a molecada da limpeza dá mó talento”, pediu o ator.

MC Mari também explicou que, na casa laranja, os quartos são utilizados exclusivamente para dormir. Quem quiser conversar e falar, deve se retirar para outro cômodo. “Galera da conversa e da bagunça, vem para a sala. Porque quem tá na sala já sabe que esse é o lugar de quem não dorme cedo”, explicou.

“A casa é muito menor do que as outras. Qualquer coisa é escutada. Mas o que eu mais prezo mesmo é a higiene”, pontuou ela, até ser interrompida por Cátia Paganote, que pontuou que se irritou com a cantoria no local.

“A cantoria a gente até brinca todo mundo…”, tentou contornar MC Mari. “Ah mas quando o povo tá brincando [tudo bem], agora o tempo todo também não dá. Porque é um saco!”, insistiu Cátia.

Guiga voltou ao assunto da higiene, e pediu para que as pessoas fechem o papel ao jogarem no lixo. “Ninguém é obrigado a ficar vendo a b*sta de todo mundo”, apontou o jornalista.

Fonte: Notícias da TV

Anúncios