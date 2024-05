Sebrae lança programação voltada ao Mês do MEI 2024

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Em alusão ao mês do Microempreendedor Individual (MEI), o Sebrae no Acre lança programação especial para quem possui um pequeno negócio ou até deseja se formalizar no mercado de trabalho.

Em Rio Branco, nos dias 07 e 09 de maio, haverão oficinas voltadas para o dia das mães, com o tema “Vitrines que atraem clientes”, o investimento é de R$ 40, também haverá o curso de “Gestão de Pessoas”, de 20 a 24 de maio, com investimento de R$ 90; além de palestras gratuitas de “Formalização do MEI”, às segundas e sextas-feiras, na Sede do Sebrae e na Oca de Rio Branco.

Durante este mês também ocorre o Sebrae Itinerante, com atendimento na unidade móvel nos seguintes locais e datas:

• 6 a 10/05, no Aquiri Shopping – centro de Rio Branco;

• 13 a 17/05, na estrada da Sobral;

• 20 a 24/05, rua 6 de Agosto, bairro 6 de Agosto;

• 27 a 29/05, centro comercial do bairro São Francisco

O atendimento móvel disponibilizará os seguintes serviços: abertura do MEI, emissão dos boletos do MEI, Declaração Anual de Faturamento, parcelamento de débitos do MEI, atualizações de documentos do MEI, baixa de empresa e agendamento para consultoria financeira online.

Os interessados em se inscrever nos cursos, oficinas e palestras podem acessar o site www.ac.loja.sebrae.com.br . ou entrar em contato no 0800 570 0800.