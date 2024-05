Gladson recebe homenagem da Confederação Nacional do Comércio

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O governador Gladson Cameli foi agraciado nesta terça-feira, 7, no Rio de Janeiro, com a Ordem Nacional de Mérito Comercial, concedido pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

A ordem é concedido a personalidades e instituições, nacionais ou estrangeiras, que se tenham tornado dignas da gratidão e de reconhecimento.

Nas redes sociais, Gladson afirmou ser uma honra o reconhecimento pela entidade. “Em primeiro lugar, por representar o Acre e as pessoas que confiram no nosso trabalho em prol do desenvolvimento social e econômico do nosso estado e na região amazônica. O Sistema S proporciona o fortalecimento de vários segmentos comerciais e assim, mais oportunidades, dignidade e cidadania para a população acreana, temos conseguido avanços significativos”, disse.

O tesoureiro da CNC e presidente da Fecomércio no Acre, Leandro Domingos, e o vice-presidente da Fecomércio e diretor do Sebrae, Marcos Lameira, além do presidente da Aleac Luiz, Gonzaga, e o secretário da Aleac, Nicolau Júnior, também participaram da solenidade.

