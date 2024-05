Escritor Antonio Alves coloca em circulação livro com histórias de seres encantados

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

No ano passado, o escritor Antonio Alves lançou “Encantes – Livro Um”, com histórias de personagens como Mãe D’água, Mapinguari e o Boto. Ilustrado por imagens dos quadros do artista plástico Fernando França, com design de Marina Bylaardt, o livro esgotou rapidamente sua primeira edição. Este ano, com a aprovação do projeto “Encantes para Todos”, financiado pela Fundação Garibaldi Brasil com recursos da Lei Paulo Gustavo, o livro tem 350 novos exemplares e será colocado em circulação para um público mais amplo. Para isso, serão realizados vários encontros e palestras, com música, pintura, leitura e contação de histórias.

O primeiro evento acontece em parceria com o Centro de Convivência e Cultura Arte de Ser, na oficina de livre expressão Keneya, um espaço de encontro com a cultura Huni Kui. Fernando França, artista acreano que mora em Fortaleza (CE), virá a Rio Branco para participar de uma roda de conversa que contará com a participação de Samê e Baynawa Huni Kui. O bate-papo será na quarta-feira, 08 de maio, a partir das 14h, no no Parque Capitão Ciriaco, localizado na Tv. Cabanelas, no bairro 6 de Agosto, em Rio Branco (AC).

“Nossa ideia é valorizar e promover as matrizes da formação cultural acreana e amazônica, contando e relembrando nossas histórias com literatura e arte. É o nosso jeito de fortalecer a memória, as tradições e os conhecimentos que recebemos dos antigos, e assim buscar inspiração para seguir na luta em defesa da floresta e das nossas comunidades”, diz o escritor.

Os encontros, além de terem a apresentação do livro e das histórias, funcionarão também como oficinas para a produção artística e o compartilhamento de técnicas e processos criativos. Mais informações sobre o projeto “Encantes para Todos” e o calendário dos encontros estarão no instagram do autor @caissame.