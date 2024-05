O quadro está fechado

NÃO HÁ mais cenário para outras candidaturas a prefeito de Rio Branco. Teremos o prefeito Tião Bocalom (PL), cuja gestão estará em julgamento e será a vidraça. E, pela oposição, o deputado Emerson Jarude (NOVO) e o ex-prefeito Marcus Alexandre (MDB). Como as demais eleições, a atual será paroquial, não importando por quem esse ou aquele candidato estará sendo apoiado. O eleitor tem o seu parâmetro próprio, se entender que vai votar num candidato não existe esquema, poderio financeiro, máquina estatal e municipal que mude a sua cabeça. Portanto, ninguém ganhou e ninguém perdeu a eleição, Cabeça de eleitor é terra que ninguém anda. O que vai definir o vencedor é quem na campanha cair na simpatia popular. O resto é conversa fiada.

MPE NO CASO

A VAN do ITERACRE estava autorizada a transportar pessoas para fazer a regularização eleitoral? Se estava, tudo bem. Mas, caso contrário, é crime eleitoral e o Ministério Público Eleitoral tem de entrar neste caso.

OPERAÇÃO PTOLOMEU

CASO entre em pauta no próximo dia 15 – como está previsto no STJ – a Operação Ptolomeu – é improvável que o governador Gladson Cameli seja afastado; mas é muito provável que se torne réu na ação; que é apenas uma de várias, já que o inquérito foi desmembrado. Sendo réu, seus passos serão olhados com lupa na eleição municipal. E não vai querer se arriscar a complicar-se, colocando a máquina estatal na campanha.

CAMINHO ABERTO

O PRESIDENTE do MDB, Flaviano Melo, disse ontem ao BLOG que os caminhos do partido sempre estarão abertos para a deputada federal Socorro Neri (PP), que foi detonada pelo PP.

CHEGA SEM IMPRESSIONANTE

FALANDO na deputada federal Socorro Neri (PP), o seu partido deu um tiro no pé ao lhe humilhar. É impressionante o número de comentários favoráveis que ouço a seu favor, até de quem não é político. Principalmente, entre as mulheres.

ABACAXI NO COLO

O GOVERNO era para ter tirado esse abacaxi da Medtrauma do seu colo, rescindindo o seu contrato. Mas insiste em não tomar a medida e se limitando a defesas pífias na ALEAC. E com isso, dá bandeira para a oposição.

VENDER BODÓ

COM toda a estrutura da máquina municipal que tem o ex-secretário Joabe Lira (UB), se não conseguir se eleger muito bem votado a vereador, melhor será vender bodó.

ATÉ QUE ENFIM…

NA sua entrevista da TV-GAZETA ao jornalista Astério Moreira, esta semana, o ex-senador Jorge Viana, enfim, reconheceu que o seu partido não tem um parlamentar, por ter sido “arrogante” em ter lançado dois candidatos a senadores, o que espatifou o partido. A pura verdade.

OUTRO CENÁRIO

MAS, se o Jorge Viana tivesse sido candidato a deputado federal na última eleição; e o Marcus Alexandre a deputado estadual, o PT não estaria hoje com ninguém sem mandato.

CHAPA REDONDA

QUEM está com uma chapa redonda para vereador é o SOLIDARIEDADE, que pode fechar o jogo elegendo dois vereadores na capital. O deputado Afonso Fernandes conseguiu montar uma chapa do zero, inclusive, com chapas no interior, que pode servir de base para a disputa de deputado federal, em 2026.

NÃO TIREM DE TEMPO

NAS análises sobre a eleição para vereador da capital, não tire de tempo o candidato Felipe Tchê (PP). Seu pai Luiz Tchê vai colocar a estrutura do PDT e a máquina da secretaria de Agricultura na sua campanha. E o Tchê conhece de campanha.

FRASE MARCANTE

“É difícil ficar quieto quando não se tem nada para fazer”. Schopenhauer.

NÃO TERIA NOME

O PT chegou a um ponto em que mesmo que pretendesse não teria um nome de densidade eleitoral, para lançar candidato a prefeito de Rio Branco. É o preço de estar fora do poder. Nem o vento bate nas costas.

DIFERENÇA MENOR

A DIFERENÇA a favor da médica Jéssica Sales (MDB) na disputa da prefeitura de Cruzeiro do Sul, não é mais gigante como antes. É o que dá para ver do que chegou ao BLOG.

SÓ COM A POLTRONA

A CONFIRMAR que a vice-governadora Mailza Assis perderá a única secretaria sobre a qual tem influência – Ação Social – vai terminar ficando apenas com a poltrona do seu gabinete e um pote para água. Vocês do poder, que se entendam.

MUITA CALMARIA…

DEPOIS da traição sofrida do senador Márcio Bittar (UB), o senador Alan Rick (UB) entrou num mutismo. Os antigos navegadores viam na calmaria como um sinal de tempestade.

SEM PESQUISA

NÃO há uma pesquisa nova que dê para balizar um comentário sobre a disputa da prefeitura de Sena Madureira, que será uma das mais acirradas do interior.

PERDE FORÇA

A chapa de candidatos a vereador pelo PP é muito forte, mas como o partido não terá candidato próprio a prefeito de Rio Branco, vai perder por baixo entre 3 ou 4 mil votos de legenda; que ajudaria a eleger mais vereadores.

ZÉ MARIA

COM quem converso sobre a eleição para a prefeitura de Porto Acre, cita sempre que o ex-prefeito Zé Maria (PODEMOS) é um dos nomes mais fortes da disputa. Zé foi prefeito do município pelo PT, no governo do JV.

SEM MUDANÇAS

VI algumas pesquisas partidárias para consumo interno, cujos números não mudaram o quadro. Não posso ir além disso, porque publicar pesquisa sem registro na justiça eleitoral dá uma multa salgada.

NADA PROMISSOR

O QUADRO de candidatos a prefeitos pelo PP em municípios do interior, não apresenta um nome com densidade eleitoral, que se possa dizer ser promissor na disputa. O PT vai passar um bom tempo antes de se recuperar.

NOMES PARA 2026

ALAN RICK (UB), Márcio Bittar (UB), Jenilson Leite (PSB), Mailza Assis (PP), Mazinho Serafim (PODEMOS), são nomes que se apresentam até o momento com a intenção de disputar o governo em 2026.