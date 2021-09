Botijão de gás fica 7% mais caro, em média, nesta semana

No último final de semana, representantes do Sebrae no Acre realizaram a 3ª expedição ao Parque Nacional da Serra do Divisor, localizado na divisa do Acre com o Peru. A visita contou com a presença de membros das Prefeituras de Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima.

Também participaram da expedição os representantes de instituições parceiras na busca pelo desenvolvimento do turismo na região, que são o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), o Banco da Amazônia (BASA) e a Secretaria Estadual de Empreendedorismo e Turismo, além do 61º BIS e a Marinha do Brasil.

“Essa foi mais uma expedição para fortalecer o turismo de base comunitária e fortalecer nossa soberania na Amazônia ocidental, por meio de projetos sustentáveis juntos com os parceiros. Também visitamos o destacamento de fronteira em São Salvador e conhecemos o processo de controle de acesso”, relatou o diretor técnico do Sebrae no Acre, Lauro Santos.

A comunidade ribeirinha da região pôde participar de uma palestra sobre comportamento empreendedor, ministrada pelo diretor Lauro Santos e o gerente do escritório regional de Cruzeiro do Sul, Jairo Negreiros. Na capacitação foram apresentados os comportamentos empreendedores voltados para a qualidade no atendimento ao turista.

De acordo com Santos, a atuação do Sebrae busca profissionalizar as atividades turísticas locais. “Nós temos a possibilidade de contar com cursos de capacitação nas áreas de culinária, atendimento ao cliente, empreendedorismo, manuseio de alimentos, certificação de visitação turística no local, entre outros”, disse.

Durante a visita ao Parque Nacional a Serra do Divisor foi realizada uma ação de acesso ao crédito, com o Banco da Amazônia (BASA), destinada às pousadas da região, para instalação de energia solar e infraestrutura de hospedagem, recuperação do mirante e verificação do acesso e sinalização das trilhas do Parque.

“A atividade mais importante foi levar o BASA para abertura de conta e acesso ao crédito para garantir melhoria das instalações. Com tudo isso a gente consegue receber os turistas com maior qualidade, e essa é uma grande preocupação do Sebrae e dos parceiros, para que a gente possa divulgar o turismo daquela região”, ressaltou o diretor.