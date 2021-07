Tentativa de furar fila em posto de saúde no Taquari termina em briga

Em meio às denúncias de um possível assédio sexual praticado pelo secretário municipal de saúde, Frank Lima, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressistas) autorizou nesta quarta-feira, 17, o deslocamento de Frank a Brasília (DF) para participar de uma reunião promovida pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), na sede do Ministério da Saúde.

Segundo o documento, Frank viaja para Brasília nesta quarta-feira, 14, e retorna apenas no sábado (17). O secretário terá direito às passagens aéreas no trecho Rio Branco/Cidade de Brasília – DF /Rio Branco bancadas pela Prefeitura de Rio Branco e receberá 3 ½ (três e meia) diárias em razão das viagens. Os atos foram publicados no Diário Oficial do Estado (DOE).

Quem responderá na ausência de Frank pela Saúde, será Neiva Azevedo da Silva Tessinari, secretária municipal de planejamento. A viagem de Frank Lima ocorre em um momento em que o gestor vem sofrendo criticas em razão de não se afastar do cargo mesmo com acusações de um possível assédio sexual.

Ao ac24horas, o secretário afirmou que desde o mês passado havia essa programação de encontro em Brasília com especialistas do Ministério da Saúde e Vigilância Epidemiológica, onde ele participará de reunião relacionado a epidemia de dengue não só no Acre, bem como em todo país.

Segundo ele, enquanto gestor da saúde de Rio Branco se fará presente para apresentar as ações que vêm sendo feitas aqui no enfrentamento do Aedes e apresentar os resultados e óbvio tentar recursos para manter e fortalecer ainda mais esse enfrentamento de combate ao mosquito.