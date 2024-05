Ator da série ‘Chaves’ cobra preço surreal por autógrafos; saiba quanto

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O ator que interpretou o Kiko, na série mexicana Chaves cobra preço fora do normal por um autógrafo seu. Carlos Villagrán, famoso por seu papel como Kiko deixou seus fãs chateados e recebeu críticas após anunciar valor do seu autógrafos.

Ele cobrará 150 dólares, equivalentes a R$ 750 por uma assinatura seu no evento que acontecerá no dia 1º de junho no México. O local será uma loja de colecionadores no shopping La Gran Plaza de Guadalajara.

Já com 80 anos de idade, Carlos Villagrán segue na ativa com apresentações de seu personagem ‘Kiko’, além de autógrafos pagos, fotos impressas e com celulares também serão cobrados.

Nas redes sócias, o ator mexicano foi críticado e estipulado como aproveitador, após postar um foto para divulgação do evento. Veja os comentários:

“Por favor não fique tão caro da próxima vez, impossível pagar tudo no evento. É demais”, disse uma fã.

Porém alguns internautas defendem o ator, por conta de sua experiência.“ Fazer um evento com esta magnitude não é barato por isso os preços altos”, disse um usuário do Instagram.

Recentemente o ator confessou seu desejo de se aposentar dos palcos, depois de cinco décadas interpretando o personagem.