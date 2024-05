Ed Motta cancela shows na Europa por problemas de saúde: ‘Momento difícil’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Nesta terça-feira, 7, o cantor Ed Motta publicou um comunicado em seu Instagram, sobre o cancelamento de suas apresentações na em junho e julho, na Europa, da turnê Behind The Tea Chronicles Out Now.

A equipe do artista explicou que, devido a problemas de saúde, ele não pode realizar voos de longa distância.

Anúncios

“Aos amigos e fãs de Ed Motta: é com pesar que informamos que, devido a problemas de saúde do artista, ele não pode realizar voos de longa distância. Como resultado, a turnê europeia programada para junho e julho deste ano foi cancelada por motivos médicos. No entanto, Ed continuará com suas apresentações agendadas no Brasil”, começa o texto, escrito em inglês.

“Ed gostaria de expressar sua gratidão pelo amor, apoio e orações que recebeu de seus fãs. Pedimos gentilmente sua compreensão e respeito durante este momento difícil”, conclui.