Após furto de bicicletas, Defensoria Pública também tem câmeras de segurança furtadas

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC) se manifestou sobre o furto de uma bicicleta em frente ao prédio da instituição na Avenida Antônio da Rocha Viana, nesta terça-feira (7), e disse que as câmeras de segurança que poderiam ajudar a solucionar o caso também foram furtadas.

De acordo com a assessoria da instituição, a DPE tomou ciência da ocorrência de furtos de bicicletas em frente a unidade da Avenida Antônio da Rocha Viana recentemente e diante da necessidade urgente de solução, buscou diálogo com a Polícia Militar, quando foram definidas estratégias para tentar minimizar os riscos para os assistidos da instituição.

Anúncios

“As câmeras de segurança da parte da frente foram furtadas, mas uma empresa privada foi contratada para reinstalar câmeras e trabalhar no monitoramento diário da segurança, colaborando com informações para que a Polícia Militar possa atuar no combate a esse delito. Outra alternativa que passou a ser oferecida pela instituição foi a de reservar um espaço para estacionamento das bicicletas no pátio interno”, completou a nota.

Entenda o caso:

Raimundo Lopes, de 47 anos, saiu de casa na manhã desta terça-feira (7) em direção à Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE), na Avenida Antônio da Rocha Viana, em Rio Branco, para resolver questões judiciais e acabou tendo seu único meio de transporte – uma bicicleta – furtada em frente ao prédio da instituição.

“Cheguei, coloquei a bicicleta no lugar que é para colocar, em frente ao prédio, e quando saí já tinham levado. Agora é trabalhar a pé, andar de ônibus, e batalhar para comprar outra bicicleta, porque essa dificilmente vai ser recuperada”, disse Raimundo.

De acordo com ele, pessoas que trabalham na região, ao ficarem sabendo do crime, avisaram-no que a ocorrência de furtos envolvendo bicicletas na região é quase que diária.

“As pessoas falam que isso é normal e quase todo dia os caras [sic] vêm buscar uma ou duas [bicicletas]. Já não é a primeira vez que está sendo roubada, foram muitas”, afirmou a vítima.