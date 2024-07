Ana Paula Padrão perde a paciência e solta palavrão com participante do MasterChef

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A tensão tomou conta do “MasterChef Brasil” (Band) da última terça-feira, 23, dia de prova de eliminação, e teve como ponto alto o nervosismo da apresentadora Ana Paula Padrão, que perdeu a paciência com um dos participantes e disparou um palavrão.

Na segunda etapa da disputa do dia, os participantes que não se destacaram na primeira prova tiveram que encarar o desafio de preparar esfihas. O competidor Roberto Icizuca demonstrou despreocupado com o tempo da prova e acabou tirando a jornalista do sério.

“Eu olho para o relógio, o tempo está curto. A esfiha tem que entrar no forno, pois pode não chegar, não vai assar. Tenho que abrir oito discos e fazer as esfihas. Aí começa a bater um certo desespero porque o tempo está acabando”, confessou o participante.

Apesar do tempo curto, Roberto manteve a calma até os segundos finais da prova.

“Bom, gente, eu estou abismada com a calma dele. Eu não consigo lidar sob pressão”, comentou a apresentadora Tata Estaniecki, convidada para participar do episódio, que estava impressionada com a serenidade do participante.

Àquele momento, o clima no estúdio já era para lá de tenso, com todas as atenções voltadas para Roberto.

Nos cinco minutos finais da prova, Ana Paula Padrão exprimiu a sua frustração com Roberto, único participante com a receita ainda na bancada.

“Cara***. Vai ser zen assim lá na casa do chapéu. Sério gente, quem aguenta essa zenzisse?”, disparou a jornalista.

Para surpresa de todos, a serenidade de Roberto mostrou ser vantajosa. Ele teve um dos melhores desempenhos da prova e garantiu sua vaga na competição. Juan ficou com a pior colocação e foi o eliminado.