Servidores da Emater convivem com lixo e produtores são atendidos no calor

Servidores com até 40 anos de Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Acre (Emater) em Rio Branco estão reclamando das condições de trabalho. Em fotos e vídeos enviados à redação do ac24horas, os técnicos mostram o lixo se espalhando pelo local de trabalho dos técnicos. Junto ao lixo, muita sujeira. A informação repassada à reportagem é que há mais de duas semanas, ninguém da limpeza presta serviço no local.

“Isso é um absurdo, são técnicos que se dedicam à assistência técnica há décadas e o mínimo que se espera é um ambiente de trabalho limpo”, conta um dos técnicos que prefere não ser identificado.

Além da sujeira, os técnicos fazem outra reclamação. Apesar da época de verão amazônico, caracterizado pelas altas temperaturas, o ar-condicionado da recepção, onde ficam os produtores aguardando atendimento, não funciona desde a reforma, há vários meses.

“É outro absurdo os produtores ficarem no calor excessivo. O complicado é que já são vários meses sem que ninguém tome uma providência”, afirma.

O ac24horas procurou a direção da Emater. Rynaldo Lúcio dos Santos, presidente da instituição, admitiu o problema de limpeza. “É uma situação um pouco complicada. Dividimos os espaços do prédio com a Secretária de Agricultura e a Cageacre. No caso da limpeza tínhamos três servidoras que realizavam a limpeza somente na área da Emater. Um das servidoras veio a falecer e as outras duas por problemas de saúde e com licenças prêmio acumuladas solicitaram afastamento. Informamos que o que não está sendo limpo são as salas que ocupamos, as demais dependências do prédio como recepção e banheiros estão sendo limpos todos os dias”, declarou.

Rynaldo também admitiu problema no ar-condicionado e destacou, sem conceder uma previsão, de que há tratativas para a contratação de uma empresa especializada. “Quanto ao ar condicionado realmente não está funcionando, estamos vendo uma empresa de engenharia para resolver a questão. Isso não é problema para reclamação, pois na sala existem 10 ar condicionado, não existindo porta que separe a recepção do salão onde funciona a área de atendimento aos produtores. Estamos tentando da melhor maneira construir um lugar digno, limpo e acolhedor aos servidores, às vezes não conseguimos contentar a todos”, disse o presidente da Emater/Acre.