PP vai oficializar nome de Zequinha à reeleição no sábado em Cruzeiro do Sul

O Partido Progressistas (PP) realiza no sábado, 27, no Complexo Esportivo do bairro Aeroporto Velho, às 18h30, a convenção do partido confirmando o nome do prefeito Zequinha Lima como candidato a reeleição em Cruzeiro do Sul e Delcimar Leite (Republicanos), como vice.

O evento deverá reunir milhares de filiados do PP e dos demais partidos que apoiam a candidatura de Zequinha. É nas convenções que os partidos definem suas candidatas e candidatos aos cargos de vereador, prefeito e vice-prefeito nas eleições. Também é na convenção que os partidos aprovam se vão formar uma eventual coligação com outras agremiações. As coligações só podem ser formadas para eleições majoritárias.

O Progressistas, Republicanos, Cidadania, PSDB, PDT, União Brasil, Federação Brasil da Esperança fazem parte da coligação que apoia a reeleição de Zequinha. Têm juntos 90 candidatos a vereador.

Na lista de apoiadores de Zequinha Lima estão o governador Gladson Cameli, a vice Mailza Assis, o presidente da Assembléia Legislativa, deputado estadual Luís Gonzaga, presidente reeleito, Nicolau Junior, deputados Pedro Longo, Maria Antônia e Clodoaldo Rodrigues. Entre os deputados federais e senador estão Alan Rick, Eduardo Veloso, Coronel Ulysses, Antônia Lúcia, Socorro Neri, Roberto Duarte e Gerlen Diniz.