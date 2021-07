Cruzeiro do Sul é o município que mais vacina no Acre, com 46% da população imunizada

A Operação Verão começou a todo vapor em Cruzeiro do Sul. A fim de aproveitar ao máximo cada dia de sol, já há pelo menos cinco frentes de serviço em ação já desde o primeiro dia.

As ações se concentram no Miritizal, bairro mais afetados pelos quatro alagações que atingiram Cruzeiro do Sul neste ano. Há três rentes de serviço das secretarias de Obras e Meio Ambiente.

O prefeito em exercício Henrique Afonso esteve visitando cada um a delas, com a presença dos secretários Ygoor Neves de meio ambiente e Josinaldo Batista, de obras.

A primeira frente se serviço visitada foi na cabeceira da ponte, onde a alagação, somado ao peso do tráfego dos caminhões, fez a pista ceder em vários pontos. A equipe da secretaria de obras está substituindo a base da pista por material novo, para refazer o asfalto. As ações incluem retirada de entulho, recuperação da iluminação pública e da rede de água.

“Esta é uma ação maravilhosa por parte da prefeitura. Nosso bairro foi muito prejudicado pelas alagações e temos muitas demandas, mas também temos construído um bom diálogo com a prefeitura”, disse a presidente do bairro, Maiqueline. As ações da operação são definidas em conjunto com os presidentes de bairro, para que sejam direcionadas às demandas mais urgentes.

Na parte de cima do Miritizal, próximo à Boca do Moa, o setor de limpeza pública da secretaria de meio ambiente está empenhada na roçagem e retirada de mato e entulho, numa área que dá acesso à escola pública municipal Rui Barbosa. Segundo a diretora Cleuva Rodrigues, a maioria dos 279 alunos da escola usa o porto fluvial daquela área. A secretaria de meio ambiente dispôs de 38 roçadeiras e mais pessoal de apoio, num total de cerca de 100 servidores.

Uma terceira frente de serviço realiza a recuperação do ramal da Praia Grande, também muito afetado pela alagação. Naquela área, a secretaria de obras está substituindo o barro por material novo e deverá finalizar com camada vegetal, o que deve garantir bom acesso de inverno à verão.

Também há duas frentes de serviço atuando no primeiro distrito de Cruzeiro do Sul. Uma delas, e a extensão e abertura de mais 200 metros de rua na continuidade da avenida 15 de novembro. Ali será feita a base e o asfaltamento definitivo, beneficiando cerca de 20 residências do local.

A Operação Verão é fruto de uma parceria estratégica entre governo do estado e prefeitura a fim de intensificar todas as ações de infra estrutura neste período de quatro meses em que há redução das chuvas e os trabalhos podem ser efetivamente realizados.

“É muito importante para nós, da prefeitura contar com esse apoio e alcançar os cidadãos que mais esperam e necessitam desta presença do poder público”, disse o prefeito em exercício Henrique Afonso.