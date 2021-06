Rio Branco como sede da Copa América é boato, diz governo e Federação de Futebol

A partir desta terça-feira, 01 de junho, o mastro da Gameleira, situado no Centro de Rio Branco, começa a passar por manutenção. A ideia do governo é revitalizá-lo para as comemorações do próximo aniversário do Estado, que será celebrado no dia 15 de junho com a tradicional troca da bandeira.

O mastro é símbolo da Revolução Acreana, cuja bandeira será substituída no dia 15. O Estado informou que durante o período de manutenção, o mastro ficará sem a insígnia. O trabalho será realizado pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) e terá duração de dez dias.

“Estamos investindo 150 mil reais para o trabalho de revitalização do deque e da manutenção do mastro, ou seja, toda a estrutura do entorno da bandeira,” explica o titular da Seinfra, Ítalo Medeiros.

O Acre irá celebrar o aniversário de 59 anos de sua elevação a Estado. Antes território, foi promovido à categoria em 1962, quando a lei 4.070 foi sancionada.

A Casa Civil está programando cerimônia como parte da celebração.