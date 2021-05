Senadora Mailza visita comunidades da Serra do Divisor

A parlamentar se se reuniu com ribeirinhos e extrativistas e ouviu demandas da região

“Senadora Mailza, é uma honra ter a senhora aqui na Serra do Divisor. Nós como moradores do interior, muitas vezes somos esquecidos. Sua visita nos alegra muito, reacende uma esperança. Obrigado por lembrar da gente”. Com essas palavras do morador da comunidade Zulmira, Jamerson Silva, a senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) foi recebida no Parque Nacional da Serra do Divisor (PNSD) no último final de semana. Após agendas em Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima, a parlamentar fez questão de subir o Rio Moa – em média oito horas de barco – e levou sua filha caçula, Theodora, de nove meses. O objetivo da viagem foi ouvir as reivindicações e conversar com os moradores sobre problemas mais urgentes.

Durante os dois dias que esteve na região, a parlamentar visitou as comunidades São Salvador, Pé da Serra República e Aldeia Nukini – República, ouviu demandas e discutiu prioridades para a região. “As paisagens são bonitas, muita floresta, mas existem pessoas também que necessitam do olhar do poder público, pessoas que estão esquecidas e que precisam de alternativas de subsistência dentro da floresta. E eu vim ouvi-los, conhecer suas realidades. Ouvi os pedidos e reforcei meu apoio. Antes de tudo queremos cuidar de pessoas e de suas vidas”, disse a senadora.

Ilson Silvestre trabalha como Agente Comunitário de Saúde e para ele a presença da senadora significa muito. “Eu vejo o gesto da senadora como uma forma de encorajamento e contribuição a essa visita que nos faz. Só tenho a agradecer e parabenizar esta parlamentar por estar sempre atenta as necessidades das pessoas mais carentes”, destacou Ilson.

A senadora discutiu ainda com a comunidade algumas ações que devem ser feitas para potencializar o turismo e alternativas de geração de renda para os moradores. O parque é administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Acompanharam a senadora a ex-primeira-dama do Acre Beatriz Cameli – viúva do ex-governador Orleir Cameli, o secretário de Agricultura, Pesca e Abastecimento de Cruzeiro do Sul, Elenildo da Pesca, a secretária adjunta de Planejamento de Cruzeiro do Sul, Silene Siqueira, o chefe de gabinete do prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, Ney Mazzarro e o vereador Evandro Nascimento (Progressistas) de Mâncio Lima.

A unidade de conservação da Serra do Divisor tem 8 mil quilômetros quadrados e abrange os municípios de Mâncio Lima, Cruzeiro do Sul, Marechal Thaumarturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves.

