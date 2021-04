Anatel aprova internet de fibra ótica para região de Rio Branco e outros municípios

O Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aprovou nesta última semana de abril a lista de municípios e localidades incluídos no quinto Plano Geral de Metas para a Universalização (PGMU V), que vigora de 2021 a 2025.

Do Acre, sete comunidades estão contempladas: Miritizal, em Cruzeiro do Sul; Corcovado (Tarauacá); Vila Campinas (Plácido de Castro); Humaitá, Caquetá e Vila do V, em Porto Acre; e Santa Cecília (Rio Branco). A medida promove a instalação de redes de alta capacidade de transmissão de dados (o chamado backhaul), para acesso à internet por fibra ótica nessas comunidades.

No País, a meta é levar fibra ótica em 380 sedes de municípios e em 2.151 localidades brasileiras que ainda não dispõem dessa tecnologia.