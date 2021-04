Polícia deflagra operação “Tiradentes”, cumpre mandados e prende seis pessoas na capital

Seis pessoas foram presas nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, 20, na Operação “Tiradentes” deflagrada pelos Agentes de Polícia Civil do Núcleo de Capturas (NECAP).

A ação contou com o apoio do Departamento de Polícia da Capital e do Interior (DPCI). As prisões ocorreram após um trabalho investigativo da equipe do NECAP por meio de um levantamento de endereços relacionados aos procurados que possibilitou identificar o paradeiro dos acusados.

Durante a operação que foram cumpridas os mandados judiciais foram presos J. P. N. de 38 anos, E. C. da C. L. 19 anos, Y. De L. R. de 29 anos, J. D. de 35 anos, N. C. B. de 22 anos, M. V. da S. de 26 anos, as prisões ocorreram na parte alta da cidade e no bairro Calafate em Rio Branco, pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, homicídio, roubo, furto, receptação e organização criminosa.

Os presos foram encaminhados ao Presídio Francisco de Oliveira Conde.

Com informações da Assessoria