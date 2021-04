Palácio exonera comissionados de Rocha e troca indicado de Petecão

O Diário Oficial desta terça-feira, 13, representa bem o atual cenário político no Acre. Gladson e seu vice, Major Rocha, cada vez mais rompidos e apadrinhados do senador Sérgio Petecão, virtual adversário de Cameli nas eleições do ano que vem, sendo exonerados do governo.

Pelo menos cinco comissionados indicados por Rocha foram exonerados nesta terça, entre eles, quatro servidores que haviam sido nomeados diretamente no gabinete do vice-governador. Robson Marreiros, Divoneide das Chagas de Moura Morais, Deive Simão da Cunha e Adeila Nery Martins trabalhavam diretamente no gabinete de Rocha desde dezembro de 2019.

Quem também não está tendo vida fácil no governo são os apadrinhados pelo senador Sérgio Petecão, que se articula para ser um dos adversários de Gladson nas eleições estaduais do ano que vem. Nilton Bayma Craveiro, engenheiro e agrônomo e servidor do estado, que ocupava o cargo de diretor na Secretaria de Produção e Agronegócio (SEPA), foi exonerado. Para o seu lugar, Cameli nomeou Raimundo Araújo de Lima, o Raimundo Sabonete, ligado historicamente ao deputado federal Flaviano Melo (MDB) e que já ocupou, entre outros cargos, a função de superintendente do INCRA no Acre.

Mas a caneta de Gladson não parou por aí. O governador promoveu cerca de outras 16 exonerações e 19 nomeações em cargos comissionados nas mais diversas secretarias de estado.