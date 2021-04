No Acre, um em cada três óbitos não eram do grupo de risco da Covid-19

Dados levantados pela reportagem do ac24horas junto à Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) revelam que das 259 mortes ocorridas no mês de março por Covid-19, 87 são de pessoas que não possuíam histórico de comorbidades. O que significa que um em cada três óbitos eram de pessoas relativamente saudáveis e que não integravam o grupo de risco da doença.

No Acre, a faixa etária com mais mortes dos que não integram o grupo de risco da Covid-19 são os com idade entre 50 a 59 anos, que somam 39 óbitos. Em seguida, os entre 40 a 49 anos, com 30 mortes. Em terceiro, aparece os entre 30 a 39 (14 mortes) e os com 20 a 29 (04). Soma-se ainda os com idade entre 10 a 19 anos (02) e um óbito de um bebê de 1 ano, de Feijó.

A faixa etária com mais mortes, que pertencem ao grupo de risco da Covid-19, no mês de março é dos com idade entre 60 a 69 anos com 73 mortos pela doença. Em seguida vem, os entre 70 a 79 anos (55 mortes); 80 a 89 anos (34); 90 a 99 anos (09) e um óbito de um idoso acima de 100 anos.

Atualmente, segundo dados da Sesacre, no mês de março, embora não constem no grupo de risco da Covid-19, pessoas com menos de 60 anos são as que têm mais ocupados leitos de enfermaria ou de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), o que tem causado sobrecarga no sistema de saúde.

Na média do mês de março, a faixa etária com mais internados que não pertencem ao grupo de risco da Covid-19 é dos que têm entre 50 a 59 anos, com 69 internados pela doença. Em seguida vem, os que têm entre 40 a 49 anos (61 internados). Logo abaixo, os entre 30 a 39 (51). Dos 20 aos 29 anos (18). Os com 10 a 19 anos somam quatro internados e ainda os de 0 a 9 anos com duas internações.