Cyndi Lauper anuncia aposentadoria com turnê de despedida em 23 cidades

Cindy Lauper anunciou a aposentadoria dos palcos. A cantora e compositora, dona de hits como “Girls Just Wanna Have Fun”, de 1983, revelou, nesta segunda, 3, que fará uma turnê de despedida em 23 cidades da América do Norte a partir de outubro.

Antes, Lauper, de 70 anos, será uma das atrações do Rock In Rio, no dia 20 de setembro. A organização a escalou no palco do chamado Dia Delas, uma data exclusiva para artistas mulheres. No mesmo dia, se apresentarão Katy Perry e Ivete Sangalo.

O motivo da aposentadoria deve ser revelado em um documentário com estreia marcada para esta terça-feira, 4, no Paramount+.

A turnê de despedida começa em 18 de outubro com um show em Montreal, no Canadá, e se encerrara em 5 de dezembro em Chicago, nos Estados Unidos.

Confira o clipe de Girls Just Wanna Have Fun um dos sucessos de Cyndi Lauper: