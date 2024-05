Depois de sua mãe, cantor Sean Kingston também é preso em operação policial

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O cantor Sean Kingston, de 34 anos, foi preso nesta quinta-feira, 23, na Califórnia (EUA). A detenção aconteceu horas depois da prisão de sua mãe, Janice Turner, por acusações de fraude e roubo.

A prisão de Janice ocorreu após a polícia realizar um mandado de busca e apreensão na casa do artista, no estado da Flórida. Já o dono do hit “Beautiful Girls” teve o mandado de prisão emitido após a batida policial na casa do cantor, que estava fora do estado.

“Esta noite, a polícia de Fort Irwin, Califórnia, prendeu Kisean Anderson, também conhecido como Sean Kingston, em um mandado de prisão emitido pelo Gabinete do Xerife Broward por inúmeras acusações de fraude e roubo”, confirmaram as autoridades à revista “People”, de onde são as informações.

Horas antes de sua prisão, Kingston compartilhou um story em seu Instagram tranquilizando seguidores. “As pessoas amam energias negativas! Eu estou bem, e minha mãe também está! Meus advogados estão cuidando de tudo neste momento”, escreveu.

Entenda a prisão de Sean Kingston

Segundo o “The Post”, a batida policial feita na casa de Kingston na Flórida foi motivada por um processo judicial da empresa Ver Ver Entertainment contra o cantor. Na ação, a empresa alega que ele não teria pagado por itens que adquiriu — uma televisão de 232 polegadas e um sistema de som, itens que, acrescidos de instalação, podem custar cerca de US$ 111 mil (cerca de R$ 569 mil, na cotação atual).

Na denúncia, a Ver Ver Entertainment diz que Kingston apresentou “diversas declarações falsas” à empresa, alegando que teria uma “relação de trabalho atual e contínua” com o cantor Justin Bieber. A voz de “Beautiful Girls” teria prometido produzir vídeos promocionais com Justin Bieber em troca de desconto nos itens adquiridos, mas a empresa eventualmente descobriu que os artistas não tinham “nenhum relacionamento de trabalho contínuo”.

Kingston e Ver Ver teriam firmado contrato no fim de outubro de 2023. O documento estipulava que o cantor faria uma transferência de US$ 30 mil como pagamento inicial, seguida de uma segunda parcela de US$ 47.827,16, a ser paga após a instalação dos aparelhos e a postagem dos vídeos nas redes sociais, e mais US$ 38 mil dólares, como mostram os documentos.

Ao final do acordo, Kingston teria recebido a nova televisão e o sistema de som por apenas cerca de US$ 77.827,16 – quase US$ 33 mil a menos que o preço original. O processo da empresa diz, também, que após as instalações serem concluídas, Kingston não pagou o restante do trabalho e nunca produziu nenhum dos vídeos promocionais que havia prometido.

Segundo a imprensa norte-americana, os representantes do artista não responderam imediatamente sobre o assunto. Dennis Card, advogado da Ver Ver, por sua vez, comentou a situação após a apreensão da polícia: “Ele atrai pessoas usando sua fama para que deem coisas sem que ele pague por elas e, então, ele simplesmente nunca paga”.