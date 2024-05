Mutirão da Justiça Eleitoral atende mais de 21 mil eleitores no Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O mutirão de atendimento organizado pela Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE) no Ginásio do Sesc Bosque, na capital acreana, encerrou na tarde dessa quarta-feira, 8, com 8.110 eleitores atendidos. Apenas ontem (8), último dia para serviços como emissão do 1º título, revisão, transferência de domicílio eleitoral, expedição da 2ª via, pagamento de multa e atualização cadastral, mais de 2,4 mil pessoas foram atendidas.

Em todo o estado, os cartórios e postos de atendimento ao eleitor registraram mais de 21 mil atendimentos.

Confira os números divulgados pela Justiça Eleitoral do mutirão em Rio Branco.

1º de maio (Quarta-feira): 444

Emissão do primeiro título: 195

Transferência de domicílio eleitoral: 83

Revisão cadastral: 166

2 de maio (Quinta-feira): 488

Emissão do primeiro título: 166

Transferência de domicílio eleitoral: 114

Revisão cadastral: 206

3 de maio (Sexta-feira): 798

Emissão do primeiro título: 286

Transferência de domicílio eleitoral: 196

Revisão cadastral: 316

4 de maio (Sábado): 436

Emissão do primeiro título: 168

Transferência de domicílio eleitoral: 110

Revisão cadastral: 158

5 de maio (Domingo): 459

Emissão do primeiro título: 147

Transferência de domicílio eleitoral: 142

Revisão cadastral: 170

6 de maio (Segunda-feira): 1.270

Emissão do primeiro título: 453

Transferência de domicílio eleitoral: 327

Revisão cadastral: 490

7 de maio (Terça-feira): 1.782

Emissão do primeiro título: 694

Transferência de domicílio eleitoral: 458

Revisão cadastral: 630

8 de maio (Quarta-feira): 2.433

Emissão do primeiro título: 1.033

Transferência de domicílio eleitoral: 608

Revisão cadastral: 792

Durante visita ao encerramento do mutirão eleitoral, o Presidente do TRE-AC, Desembargador Júnior Alberto, expressou sua gratidão e reconhecimento pelo trabalho realizado pelos servidores do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) nas ações que antecederam o fechamento do cadastro eleitoral.

“O sucesso do programa Rota da Cidadania, com seus ônibus levando serviços eleitorais a comunidades distantes, foi muito estratégico. Conseguimos ofertar os serviços eleitorais a um maior número de pessoas, independente de sua localização geográfica”, destacou o Des. Júnior Alberto.