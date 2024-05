Luan Pereira alcança o 1º lugar do Spotify Brasil com ‘Entra na Defender’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Considerado uma das principais vozes do sertanejo na atualidade, Luan Pereira alcançou neste sábado, 18, o top 1 do Spotify Brasil com “Entra na Defender”, sua parceria com MC Daniel.

Essa é a segunda canção de Luan Pereira a alcançar o primeiro lugar na plataforma. Um dos seus maiores sucessos, “Dentro da Hilux” também ganhou o título de música mais ouvida do país no final de 2023. Desde o lançamento, em março deste ano, “Entra na Defender” figurou entre as principais músicas do Spotify Brasil. A composição do sucesso é de LP ao lado de MC Daniel, Mateus Félix e Marco Carvalho.

Além do top 1, Luan Pereira reúne mais oito sucessos entre as 200 músicas mais tocadas do Brasil, com “Falta De Quê”, que já está na 37º com apenas um dia de lançamento, “Tipo Yellowstone” e “Senta Pro Bruto” no top 100, e “Dentro da Hilux”, “Fivela da Lacoste”, “Silverado” e “Cheiro na Camiseta” no TOP 200.

“É tudo no tempo de Deus, desde quando gravamos essa música eu tinha fé e certeza de que ela alcançaria o primeiro lugar. Estou feliz demais em ver mais uma música minha no topo e muito agradecido por ter meu irmão MC Daniel nessa conquista, é a nossa segunda juntos no topo. Sem palavras, só agradecer a Deus e aos meus fãs que estão sempre comigo”, comenta o cantor.

Atualmente, LP é o cantor sertanejo solo com mais ouvintes no Spotify Brasil, com 12.700 usuários mensais, além de ser o 9º artista mais ouvido do Brasil. O jovem de 20 anos tem apenas três anos de carreira e realiza mais de 20 shows por mês.