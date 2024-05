Ciosp aponta redução de 42% em chamadas de ocorrências de roubo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um levantamento feito pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) mostra uma redução de 42% nos registros de chamadas para ocorrências de roubo. Os dados são comparativos entre os 04 primeiros meses do ano em relação ao mesmo período do ano passado.

Em 2023 foram registradas 1.220 chamadas, já em 2024 foram contabilizadas 711 chamadas. Segundo dados do Ciosp, as regiões que mais apresentaram redução foram as da 1ª Regional, com uma redução de 49%. No estado, Manoel Urbano foi o município que mais diminuiu o número de chamadas, chegando aos 100% de redução.

“Estamos dia e noite buscando formas de dar mais segurança à população, seja por meio de policiamento nas ruas, seja com câmeras nos pontos de entrada e saída”, disse o coronel José Américo Gaia, que é secretário de Segurança Pública.

A redução dos números de chamadas refletem diretamente nos números de roubo no estado, que também apresentou uma queda de 36% neste início de ano.