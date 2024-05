São Paulo vence Cobresal e vai às oitavas com toque de Zubeldía e golaços

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O São Paulo superou a altitude de Calama, venceu o Cobresal de virada por 3 a 1 e se garantiu nas oitavas de final da Libertadores de maneira antecipada. Coelho abriu o placar para os chilenos, mas Luciano empatou e Nestor, logo após ser acionado por Luis Zubeldía, virou para o Tricolor na 2ª etapa. Ainda deu tempo de Calleri fazer um golaço para sacramentar o placar.

Com o resultado, a equipe brasileira chegou aos 9 pontos no Grupo B e, matematicamente, não pode mais ser ultrapassada a duas rodadas do fim. Agora, o objetivo é tomar a liderança do Talleres, que também venceu hoje, chegou aos 10 pontos e selou sua classificação.

Anúncios

Os clubes voltam a jogar pela Libertadores na semana que vem. O Tricolor recebe o Barcelona-EQU na quinta (16), enquanto os chilenos medem forças com os líderes da chave, dois dias antes, fora de casa.

Como foi o jogo

O 1° tempo teve falhas, gols e lance inacreditável. O Cobresal abriu o placar após erro são-paulino, mas Luciano empatou após linda jogada de Michel Araújo. O camisa 10 poderia ter virado o duelo antes do intervalo em lance cara a cara com Requena, mas tentou encobrir o goleiro e facilitou a vida do rival.

Na etapa final, a estrela de Zubeldía brilhou e Calleri fez um golaço: em meio a um cenário amarrado, o técnico colocou Galoppo e Nestor em campo e, em menos de três minutos, viu os meias decidirem — o argentino deu assistência para o brasileiro estufar as redes e virar o embate. Calleri ainda marcou um lindo gol pouco antes do apito final.

Gols e destaques

Visitantes à vontade. Mesmo fora de casa, o São Paulo iniciou a partida valorizando a posse de bola e neutralizando as investidas dos chilenos. O ataque dos comandados de Zubeldía, no entanto, não se mostrou efetivo até os 20 minutos: Alisson e Luciano até ensaiaram sustos em finalizações de longe, mas erraram o alvo.

Cobresal responde e marca. Aos poucos, os mandantes reagiram e foram premiados em jogada que surgiu com erro de passe de Alisson: Franco García recebeu pela direita e cruzou para Mesias, que escorou para o centroavante Coelho empurrar, já na pequena área, para as redes de Rafael: 1 a 0.

Inspirados, Luciano e Michel Araújo empatam. Já mais adaptado à velocidade da bola, o Tricolor voltou a ter a bola e engatou alguns ataques que empolgaram os brasileiros presentes no estádio em Calama. Primeiro, Luciano obrigou Requena a trabalhar e, depois, Michel Araújo cabeceou no travessão do rival. Foram os dois são-paulinos, aliás, que protagonizaram o gol que saiu aos 37 minutos: o meio-campista arrancou em diagonal e, depois de passar por dois defensores, acionou o atacante, que bateu forte e igualou: 1 a 1.

Luciano perde gol inacreditável. O São Paulo teve uma oportunidade incrível desperdiçada pelo seu camisa 10 pouco antes do intervalo: após escanteio cobrado no ataque do Cobresal, Sandoval escorregou no rebote, e Calleri esticou para um isolado Luciano. Literalmente cara a cara com o goleiro desde que arrancou do meio campo, o atacante tentou cavar e facilitou a defesa do adversário. O Tricolor ainda reclamou de dois pênaltis pouco depois, mas não foi atendido.

Zubeldía mexe e colhe frutos. Os visitantes voltaram para o 2° tempo em ritmo desacelerado e, diante de algumas investidas chilenas, Zubeldía resolveu fazer uma mudança tripla: Nestor, Galoppo e Erick entraram nos lugares de Bobadilla, Michel Araújo e Ferreirinha. A iniciativa demorou menos de três minutos para dar resultado: Galoppo deu assistência para Nestor fuzilar e marcar um golaço: 2 a 1.

(Calleri) toca no Calleri. O São Paulo matou o jogo aos 38 minutos, quando Erick recebeu lançamento em profundidade e tocou para Calleri. O atacante deu lindo toque de cobertura e acertou o travessão de Requena, mas pegou o rebote do próprio chute e, de cabeça, ampliou a vantagem brasileira antes de deixar o gramado com dores: 3 a 1.

FICHA TÉCNICA

COBRESAL 1×3 SÃO PAULO

Anúncios

Data e horário: 8 de maio de 2024, às 21h30 (de Brasília)

Competição: 4ª rodada do Grupo B da Libertadores

Local: Estádio Municipal de Calama, no Chile

Árbitro: Juan López (PAR)

Assistentes: Eduardo Britos (PAR) e Jose Villagra (PAR)

VAR: Andrés Cunha (URU)

Cartões amarelos: Pacheco, Lobos (COB); Luis Zubeldía (SPO)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Coelho (COB), aos 22 min do 1° tempo; Luciano (SPO), aos 37 min do 1° tempo; Nestor (SPO), aos 14 min do 2° tempo; Calleri (SPO), aos 38 min do 2° tempo

COBRESAL: Requena; Toro, Céspedes e Bechtholdt; Buss (Pacheco), Navarro, Mesías, Leo Valencia (Lezcano) e Sandoval (Jorquera); Franco García (Castro) e Coelho (Lobos). Técnico: Gustavo Huerta

SÃO PAULO: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Patryck; Bobadilla (Nestor), Alisson e Michel Araújo (Galoppo); Ferreirinha (Erick), Luciano (André Silva) e Calleri (Rodriguinho). Técnico: Luis Zubeldía