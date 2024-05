Mulheres causam confusão em show de Vitor Fernandes no Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Durante a apresentação do cantor Vitor Fernandes, na celebração dos 47 anos de Mâncio Lima, interior do Acre, na madrugada de hoje (30), um caso de confusão se destacou no evento.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra duas mulheres no chão, envolvidas em uma briga, incluindo o famoso puxão de cabelo. A causa inicial do desentendimento não foi revelada e nem a identidade das envolvidas.

No decorrer do confronto entre as mulheres, várias pessoas observaram atentamente e optaram por não intervir na disputa.

Aproximadamente 20 mil pessoas estiveram presentes na noite de quarta-feira, 29, para assistir ao show de Vitor Fernandes, realizado no Complexo Esportivo Totão.

Veja o vídeo: