Fátima Bernardes surge de cara lavada e revela curiosidade do início da carreira

Fátima Bernardes surgiu de cara lavada num vídeo publicado nesta quinta (30) em seu perfil no Instagram. Ela fez um chamariz para convidar seus seguidores a assistirem ao seu primeiro tutorial de maquiagem, postado em seu canal recém-lançado no YouTube. A jornalista ensinou os seguidores a fazerem uma maquiagem simples e também não teve medo de mostrar o rosto antes da preparação de pele.

“Vamos aprender a fazer uma make basiquinha? O vídeo completo está lá no meu canal. O link está na bio”, convidou ela.

No vídeo em questão, a ex-apresentadora do Encontro revelou até uma curiosidade de seu início da carreira. Fátima entrou na Globo em 1987, como repórter, mas logo cavou um espaço também como apresentadora do RJTV e do Jornal da Globo. Em 1993, ela assumiu a bancada do Fantástico ao lado de Celso Freitas e Sandra Annenberg. Só então que ela teve à sua disposição uma maquiadora.

“Até eu ir para o Fantástico, era eu mesma que fazia a minha maquiagem. tanto nas reportagens quanto para as apresentações. E outra coisa que eu preciso revelar para vocês: é a primeira vez que eu faço um tutorial de maquiagem, então, tenham paciência”, brincou.

Internautas elogiaram Fátima por ter aparecido de cara limpa, sem se preocupar com possíveis críticas quanto a sua aparência. Entretanto, a jornalista já havia revelado ser despendida desse tipo de vaidade. Em julho de 2022, Fátima revelou que suas preocupações com o envelhecimento são muito mais relacionadas a questões de saúde. Ela está com 61 anos.

“Externamente, acho que, como pessoa pública, a gente tem que ajudar na reflexão. Penso que é uma luta perdida e eu gosto de briga boa, porque essa briga não vou ganhar nunca, porque nunca vamos ficar jovens pra sempre”, argumentou ela.

“Uma vez, uma mulher se aproximou de mim e disse: ‘Fátima, eu não enxergo luz no fim do túnel, mas eu enxergo isso em você’. A minha forma de lidar é ficar o mais saudável possível, fazendo atividades, descobrindo coisas novas. Estou sempre tentando aprender uma coisa nova. Nunca digo: ‘agora não dá mais’ ou ‘não dá mais tempo’. Eu posso ter o hoje ou 30 anos. Acho que estou me preparando para o futuro, me sentindo viva, atuante, e se isso inspirar outras pessoas, é nosso papel, é importante”, afirmou.