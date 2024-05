Procissão de Corpus Christi reúne mais de 2 mil pessoas em Rio Branco

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Procissão e Benção do Santíssimo teve início às 18h30min desta quinta-feira (30), em Rio Branco, logo após a Missa Solene de Corpus Christi. A caminhada, seguida de um trio elétrico, foi acompanhada de mais dois mil fiéis, segundo estimativa da assessoria de comunicação da Diocese da capital.

Depois da partida da caminhada, os fiéis entoaram cânticos religiosos, enquanto a Eucaristia seguiu-se com as maiores autoridades da Igreja em Rio Branco revezando na segurança do ostensório – uma peça de ourivesaria usada em atos de culto da Igreja Católica para expor solenemente a hóstia consagrada sobre o altar ou para a transportar solenemente em procissão.

Durante a caminhada, foram feitas 6 paradas em altares colocados em frente a casas de famílias tradicionais na Igreja. Este ato é em lembrança às estações da Via Sacra – etapas que Jesus Cristo passou antes de sua crucificação.

Em dado momento, os devotos fizeram uma pausa para interceder pelas vítimas do desastre hidrológico em Rio Grande do Sul, que já contabilizou 160 mortos; pelos povos que deixam seus países em busca de pão e paz (haitianos, venezuelanos, por exemplo); vítimas de feminicídio; crianças abandonadas e moradores de rua.

Ao fim do percurso da procissão, às 19h55min, e de volta à Catedral Nossa Senhora de Nazaré, foi dada a Benção Final, com a palavra do bispo Dom Joaquim, que proferiu a Benção do Santíssimo Sacramento, seguido de gritos de viva a Jesus Cristo, encerrando assim a solidariedade.

