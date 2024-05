Cruzeiro insiste, bate Católica-EQU e se garante nas oitavas

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Precisando vencer para garantir vaga direta nas oitavas da Sul-Americana, o Cruzeiro martelou o jogo todo, e só na reta final conseguiu o gol da vitória por 1 a 0 sobre a Universidad Católica-EQU, em duelo no Mineirão, válido pela sexta rodada do Grupo B.

O que aconteceu

Rafa Silva marcou o gol da vitória do Cruzeiro aos 34 minutos do segundo tempo. O time mineiro martelou bastante para conseguir balançar as redes.

Com a vitória, o Cruzeiro ficou em primeiro no Grupo B, com 12 pontos. Assim, a Raposa garantiu vaga direta nas oitavas de final. De quebra, o time mineiro engatou a quinta vitória seguida na temporada.

A Universidad Católica ficou com a vice-liderança da chave, com 11 pontos. Os equatorianos terão que disputar os playoffs – contra um terceiro colocado da fase de grupos da Libertadores – para avançar às oitavas.

O próximo jogo do Cruzeiro é contra o São Paulo, no MorumBis. O duelo, no próximo domingo (2), às 18h30 (de Brasília), marca o retorno das equipes ao Brasileirão, após duas rodadas de paralisação.

A Universidad Católica também volta as atenções para o Campeonato Equatoriano. A equipe também volta a campo no próximo domingo – às 17h (de Brasília) -, quando encara o Macará.

Apresentação do Gigante

Antes do início do jogo, o Cruzeiro apresentou o goleiro Cássio para o torcedor. O ex-goleiro corintiano chegou ao clube mineiro como um dos principais reforços do ano.

Ele entrou no Mineirão ao lado de Pedro Lourenço, presidente do Cruzeiro. O novo mandatário assumiu o cargo há um mês com a promessa de maior investimento.

Como foi o jogo

Espaços nas pontas no início

Gabriel Veron quase abriu o placar no início do jogo. Aos 7′, ele recebeu ótimo passe de William dentro da área, na direita, e bateu cruzado. A bola passou pelo goleiro e cruzou toda a extensão do gol, saindo perto da trave.

A Católica respondeu em um lance muito parecido. Aos 11′, Díaz puxou um contra-ataque rápido e, pelo lado esquerdo, acionou Loor, que bateu forte. Anderson fez uma boa defesa e colocou para escanteio.

Choque de cabeça assustou. Rafa Silva afastou o perigo no tiro de canto, mas se chocou com Grillo na sequência. O jogador da Católica levou a pior e ficou com o supercílio aberto. Após cerca de cinco minutos de atendimento, os dois atletas voltaram para o jogo.

Cruzeiro melhor, mas placar fica zerado

Faltou alguém para colocar para dentro. O Cruzeiro chegou perto de marcar duas vezes, em jogadas de Barreal, pela esquerda. Acionado perto da linha de fundo aos 19′ e aos 28′, ele cruzou rasteiro e a bola passou pela área sem ninguém finalizar. Rafa Silva chegou perto da segunda vez.

O Cruzeiro criou – e desperdiçou – as melhores chances do primeiro tempo na reta final. Aos 37′, Gabriel Veron achou Rafa Silva em boa posição dentro da área. O camisa 8 bateu na saída do goleiro, mas mandou para fora, por pouco. Três minutos depois, Veron errou o cruzamento, mas a bola sobrou com Matheus Pereira, quase na marca penal. Ele pegou mal e isolou a redonda.

A Católica assustou em mais um contra-ataque. Aos 45′, Ismael Díaz recebeu em velocidade, e correu desde o meio-campo para entrar na área com liberdade. Ele bateu rasteiro e Anderson defendeu bem, mantendo o empate antes do intervalo.

Pressão aumenta, mas retranca funciona

Matheus Pereira quase fez um golaço de bicicleta. Logo aos 3 minutos, Rafa Silva e Robert fizeram a jogada pela esquerda, a bola foi espirrada e, no meio da área, o camisa 10 emendou uma bicicleta. Romo caiu e fez uma linda defesa.

Sequência de cruzamentos do Cruzeiro assustou. Aos 20′ Matheus Pereira cobrou escanteio fechado, e quase fez olímpico – a defesa afastou. Após novo tiro de canto, a bola sobrou para Gabriel Veron, que cruzou na direção da pequena área e obrigou Romo a trabalhar.

Falha do goleiro define o jogo

O gol saiu em um cruzamento. Aos 34′, Zé Ivaldo subiu muito em uma cobrança de escanteio e cabeceou no meio do gol. Romo bateu roupa e soltou. Rafa Silva bateu de primeira para marcar.

A Universidad Católica saiu para o jogo no fim. Precisando do resultado, a equipe visitante buscou o gol na reta final e assustou em um chute de longe de Anangonó, rebatido por Anderson.

O Cruzeiro ainda teve a chance de matar o jogo. Com o adversário desorganizado, os mineiros perderam boas chances aos 42′, com Zé Ivaldo, que parou na trave, e aos 43′, com Rafa Silva, que chutou por cima, cara a cara.

FICHA TÉCNICA

Cruzeiro 1 x 0 Universidad Católica (EQU)

Competição: Copa Sul-Americana – 6ª rodada do Grupo B

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data e horário: 30 de maio de 2024 (quinta-feira), às 21h (de Brasília)

Árbitro: Maximiliano Ramírez (ARG)

Cartões Amarelos: Fernando Seabra (CRU); Fajardo e Jorge Célico (CAT)

Gols: Rafa Silva, aos 34 minutos do segundo tempo

Cruzeiro: Anderson; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero (Ramiro), Lucas Silva e Barreal (Robert); Matheus Pereira, Gabriel Veron (Vitinho) e Rafa Silva. Técnico: Fernando Seabra.

Universidad Católica: Romo; Anangonó (Arón Rodríguez), Vallecilla, Grillo e Loor; Minda, Nieto e Mauro Díaz (Quevedo); Clavijo (Cifuente), Ismael Díaz e Fajardo (Castillo). Técnico: Jorge Célico