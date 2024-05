Diogo Nogueira fica chateado ao se apresentar em show vazio; vídeo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Neste último domingo, 26, o cantor Diogo Nogueira se apresentou no festival TIM Music Rio, que aconteceu na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Porém, o músico pareceu frustrado com a plateia vazia no show.

A apresentação era para homenagear Beth Carvalho. No vídeo que circula na web, Diogo Nogueira surgiu com cara de poucos amigos enquanto se preparava para subir ao palco.

A apresentação, que era gratuita, mas calhou de ser bem no dia mais frio do ano na cidade carioca com o termômetro apontando para 22°C, segundo O Globo. Além disso, houve uma intensa chuva na região.

Nas redes sociais, internautas reagiram sobre a postura do marido de Paolla Oliveira. “Estava chovendo, beira do mar, maior frio. Era pra ter cancelado e não acontecia isso. Iria lotar caso o tempo estivesse diferente”, pontuou uma usuária do Instagram. “Ontem foi só chuvaaaaaaa, chuvaaa e chuvaaaa! Seria muito melhor se tivesse adiado! Para o bem-estar de todos!”, comentou mais uma.

