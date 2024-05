Como está Roque? Animador do SBT faz primeira aparição após deixar hospital

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Gonçalo Roque fez sua primeira aparição poucos dias após receber alta do Hospital Santa Elisa, localizado em Jundiaí, no interior de São Paulo. O diretor do SBT teve um sangramento no crânio e passou uma semana internado. “Minha saúde está 80%”, explicou ele.

Em entrevista ao Tá na Hora nesta quinta (30), Roque e sua mulher, Janilda nogueira, comentaram sobre o susto envolvendo a saúde do contratado da emissora de Silvio Santos.

“A gente comeu, e no momento da sobremesa, eu achei ele meio estranho. Eu falei: ‘O que você tem?’. Ele disse: ‘Não, não estou sentindo nada’. Na hora que eu virei, meu filho gritou: ‘O pai está passando mal'”, lembrou Janilda sobre o dia que o animador passou mal em um restaurante.

“Ele ficou lá cinco dias [internado], fez os exames. No Raio-X deu um sangramento no crânio, deu um tumor no cérebro. Com os medicamentos, se Deus quiser, não vai precisar operar. Não foi um AVC”, completou ela.

Na sequência, Roque comentou sobre seu estado de saúde. Ele está em casa, mas continua em observação e tomando os medicamentos necessários. “Com a graça de Deus, minha saúde está 80%. Infelizmente, o que aconteceu comigo poderia acontecer com qualquer um, são coisas da vida”, refletiu ele.

Desmentiu morte

Enquanto Roque estava internado, Janilda precisou desmentir a informação de que o marido havia morrido. Ela publicou registros dele e agradeceu o carinho dos seguidores nas redes sociais.

“Olá, bom dia. Quero agradecer a todos os amigos, familiares, colegas e fãs do Roque pelas orações. Que perdoem aqueles que ainda não pude responder. São muitas mensagens, e não posso, por enquanto, responder, pois na metade do meu tempo fico ali ao lado de Roque, de mãos dadas com ele. Agradeço a todos pela compreensão. Abraço!”, escreveu a mulher de Roque.