Barbary destina R$ 1,2 milhão para pavimentação de bairro de Cruzeiro do Sul

A mobilidade urbana é uma das grandes demandas da população cruzeirense. Atento às dificuldades dos moradores no convívio com as ruas de terra batida, o deputado federal Zezinho Barbary (PP) destinou R$ 1,2 milhão para pavimentação das vias no bairro Miritizal em Cruzeiro do Sul.

O valor mencionado já está na conta da Prefeitura Municipal, e é proveniente de emenda parlamentar ao orçamento deste ano através do Ministério da Economia.

A ordem de serviço para início da obra foi dada nesta quarta-feira, 24, pelo vice-prefeito Henrique Afonso, com a presença de lideranças e moradores.

O deputado Zezinho Barbary participou do ato e ressaltou a importância dessa obra para a comunidade. “As boas condições de trafegabilidade nas vias são fundamentais para o dia a dia da população. Me sinto muito feliz em poder realizar esse antigo e grande sonho dos moradores aqui do Miritizal” — disse Barbary

O investimento no bairro, localizado no segundo distrito da cidade, foi elogiado pelo presidente da Associação de Moradores do Miritizal de Baixo, Lourenço de Jesus. “Esse é um momento de muita felicidade e gratidão. Para nós é um dia histórico porque marca um novo momento prá comunidade com a pavimentação de 1 kilometro de asfalto, através da emenda do deputado federal Zezinho Barbary. Foi um compromisso com a gente, firmado em 2022 e, hoje, graças a Deus, está sendo cumprido. Fica nossa gratidão ao deputado pelo brilhante trabalho que tem feito nesse curto período de um ano e meio de mandato” – disse Lourenço.

Esse recurso liberado pelo parlamentar ao município faz parte de um grande pacote de investimentos que já ultrapassa os R$ 43 milhões, convertidos em benefícios aos cruzeirenses.

Ao encerrar o ato, Barbary firmou o compromisso com a comunidade de seguir honrando a confiança depositada em seu mandato. Garantiu ainda que no final do ano irá destinar mais uma emenda, no valor de R$ 1,5 milhão, também para asfaltamento no bairro Miritizal.