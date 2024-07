Aos 94 anos Tony Tornado avalia aumento da representatividade negra na TV: “Sempre lutamos por isso”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Tony Tornado segue com pleno vigor, tanto físico quanto artístico, aos 94 anos. O ator e cantor colhe os frutos de décadas de carreira recebendo diversas homenagens – entre elas, na próxima temporada da série Tributo, do Globoplay. Em entrevista exclusiva ao NaTelinha, o veterano reflete sobre sua história, elogia o aumento da representatividade negra na TV e avalia as novas gerações de atores (confira entrevista em vídeo no final da reportagem).

Ter um episódio dedicado a ele no especial Tributo fez com que Tony Tornado revisitasse sua própria história. “Achei a ideia maravilhosa. Tive a oportunidade de contar algumas coisas minhas, que o povo pouco sabia. Eles me deixaram muito à vontade”, antecipa o artista.

Participam do programa, além do próprio Tony, o ator e cantor Lincoln Tornado, filho dele, atualmente no ar em A Infância de Romeu e Julieta, do SBT; e nomes como Elisa Lucinda, Toni Garrido e Kenya Sade. O episódio deve ser lançado pelo Globoplay ainda neste ano.

“Fico muito agradecido por tudo que está acontecendo agora, neste momento maravilhoso”, diz ele, que podia ser visto na TV no ano passado com a novela Amor Perfeito, que a Globo exibiu às 18h. Pelo desempenho como Frei Tomé, recebeu indicações a prêmios.

O trabalho recente foi ao ar 50 anos após sua estreia na TV, em Jerônimo, o Herói do Sertão (1972), da extinta Tupi. Tony fora convidado para a novela por conta do sucesso na música. Nas décadas seguintes, destacou-se em Roque Santeiro (1985), Vamp (1991), Agosto (1993), além de humorísticos. Ao olhar para o passado, o veterano faz reflexões:

“Se eu tivesse esta experiência que tenho hoje, acho que teriam acontecido coisas mais positivas, coisas que deixei passar pela inexperiência.”

Sobre o segredo para chegar bem aos 94 anos: “Não vou ensinar, porque senão vai virar um mundo só de velhos”

Nas redes sociais, são recorrentes os comentários dizendo que Tony Tornado não aparenta ter 94 anos. Não beber nem fumar, como muitos apontam, fazem parte do segredo para manter a saúde e a jovialidade, mas ele pondera: “Tem gente que não bebe e não fuma e morre com 17 ou 18 anos”.

“De qualquer forma, esses fatores também estão incluídos”, diz. “O primeiro grande segredo é estar vivo. O outro é a minha filosofia de respeitar o próximo, ser educado sempre, ser uma pessoa tranquila”, pontua o veterano, que interrompe o próprio discurso com uma brincadeira:

“Não vou ensinar, porque senão vai virar um mundo só de velhos, então vou parar por aqui. Mas tem alguns segredinhos que, na medida em que vocês forem chegando nesta idade, vocês vão aprendendo.”

Ele acrescenta: “Nesses 94 anos, aproveitei bastante, isso é certo. Também aprendi muita coisa no contato com as pessoas, com o público. A minha aproximação com o grande público foi muito interessante e até hoje me ajuda no meu dia a dia”.

Protagonismo e representatividade na TV: “A diferença entre os atores negros e os outros é a falta de oportunidades”

Tony Tornado celebra o avanço da representatividade na TV, algo que perseguiu durante toda a carreira. A próxima leva de três novelas da Globo têm protagonistas negros, o que carrega um significado importante, segundo ele, na luta contra o racismo no meio artístico.

“Essa é uma luta minha e de alguns amigos da minha época. Sempre lutamos por isso. Já disse, em outra entrevista, que a diferença entre os atores negros e os outros é a falta de oportunidades. Graças a Deus, essas oportunidades estão aparecendo. A prova aí está.”

Na atual cena da TV, outros temas ganham destaque, como a presença de influenciadores digitais e a necessidade de artistas de formação também serem populares nas redes sociais. “Os atores hoje estão preocupados com a internet, com os seguidores”, percebe Tony.

“Não tenho nenhum problema desta ordem, porque meus seguidores vieram por vontade deles, naturalmente seguindo o meu trabalho. Não forcei ninguém nem apelei em hora nenhuma para que isso acontecesse. Hoje, estou aí com quase 250 mil pessoas maravilhosas, amigas, que me amam e me gostam. E totalmente reais, essa é a diferença.”

Para atores com verdadeira vocação, o veterano dá um conselho: paciência. “Nesta profissão, é preciso paciência, calma, vontade. Se você conseguir, é porque essa era a sua verdade. Quando não é verdade, você não chega ao final, aonde você quer.”

“Só cheguei aqui agora porque acreditei o tempo inteiro. Esse é o conselho que dou aos jovens: acreditar em você sempre, para que tudo aconteça.”

