Morre pai de Iran Malfitano; ator lamenta nas redes sociais

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Iran Malfitano Arantes, pai do ator Iran Malfitano Filho, morreu aos 78 anos de idade na quarta-feira, 24. O artista deu a notícia aos seus seguidores por meio de seu perfil no Instagram.

“É com muito pesar que comunico o falecimento do meu amado pai”, escreveu nos Stories. Na sequência, ele informou que o velório e sepultamento acontecerão nesta quinta-feira, 25, no Cemitério Jardim da Paz de Laranjeiras, no Espírito Santo.

Embora não tenha informado a causa da morte, o ator e a namorada, Bárbara Borges, viajaram a Vitória, no início da semana, após saberem do agravamento do estado de saúde do pai.

Anúncios

Casado com Cecília, o médico oftalmologista deixa mais duas filhas além do ator: Thaiza Hermeto e Luiza Hermeto.