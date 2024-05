Cerca de 3 mil pessoas participam de procissões de Corpus Christi em Cruzeiro do Sul

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Cerca de 3 mil pessoas participaram das procissões de 5 paróquias de Cruzeiro do Sul em direção ao centro da cidade. Após as caminhadas, os fiéis se encontraram na Praça Orleir Cameli, em frente à Catedral Nossa Senhora da Glória, onde o bispo Dom Flávio Giovanele celebrou a missa campal.

Na chegada dos cortejos, cada paróquia entrava com o Ostensório da Eucaristia no tapete colorido e em seguida fazia a entrega na igreja matriz. As caminhadas e a missa celebrada pelo bispo Dom Flávio Giovanele, contaram com cerca de 3 mil fiéis das Paróquias de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora do Rosário, São Pedro, Bom Pastor e Miritizal.

“Eu venho porque acredito que a eucaristia é mesmo o corpo de Cristo cada vez que eu recebo a hóstia consagrada. Aqui, eu caminho nessa fé”, citou Lúcia Felisberto.

Antes da missa, enquanto aguardavam a chegada de todas as paróquias no coreto, os ministros da eucaristia e os músicos entoavam cânticos e também falaram em temas relevantes. “É preciso lembrar das pessoas que passam por necessidades, passam fome”.

O bispo destacou a importância das procissões e da celebração para a Igreja e para a população. “É Jesus passando pelas ruas e levando bênçãos para todos”, disse o bispo Dom Flávio.