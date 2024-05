“Vai pra porr* do Acre”, diz ex de Ana Hickmann ao dar conselhos sobre casamento

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Alexandre Corrêa, ex-marido da apresentadora Ana Hickmann, participou de um podcast onde fez comentários desrespeitosos referindo-se ao estado do Acre, situado no norte do Brasil.

Durante o programa, ao oferecer conselhos sobre casamento, Alexandre enfatizou a importância de conhecer bem as leis, especialmente a Lei Maria da Penha, aconselhando cautela.

Ele sugeriu que, como parte do processo de avaliação, é essencial investigar o histórico da parceira, inclusive visitando sua família, independentemente de onde ela resida, inclusive se for necessário viajar para o Acre. “Vai conhecer a família? Ah, é no Acre? F***-se, pega um avião e vai lá para a porr* do Acre conhecer a família dela”, declarou.

Em novembro de 2023, Ana Hickmann denunciou o então marido por agressão. No relato feito à polícia, ela descreveu um episódio de violência doméstica que ocorreu na cozinha de sua residência em Itu, São Paulo. A discussão resultou em medo e fuga do filho do casal e ameaças de agressão física por parte de Alexandre. Esse incidente levou à separação do casal e a disputas subsequentes.

VEJA VÍDEO: