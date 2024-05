Aluna do Anglo Acre é campeã de xadrez e recebe norma de Mestre Nacional

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A jovem Maria Alice Damásio Ricarte, de 15 anos, praticante de Xadrez desde os 9, venceu o Torneio Pan Amazônico 2024 na categoria feminina e recebeu da Confederação Nacional de Xadrez a norma de mestre nacional feminina de xadrez.

A menina é aluna do Colégio Anglo Acre, em Rio Branco, que oferece aulas de xadrez para crianças já nos primeiros anos de ensino fundamental.

A mãe de Maria Alice, Samara Rachel, pontuou a importância do colégio Anglo Acre para o desenvolvimento da habilidade, que traz benefícios em outros aspectos da vida da jogadora. “A Maria se apaixonou pelo xadrez nas aulas da escola. Dificilmente ela teria esse contato com o xadrez, se não houvesse esse incentivo da escola. O xadrez ajuda a Maria a ser extremamente responsável, a desenvolver o raciocínio lógico, o sentimento de equipe, empatia com o próximo, mas principalmente o sentimento de superação diário. A sementinha das aulas, que ela tinha quando era criança, tem feito todo o diferencial na vida da Maria Alice”, disse Samara.

O professor Francisco Jonas Nascimento, que iniciou Maria Alice no esporte, explica que o Anglo oferece aulas para crianças ainda nos primeiros anos de fundamental e cobra desempenho. “O xadrez é desenvolvido aqui como integrante da grade curricular. Todos os alunos praticam o esporte pelo menos uma vez por semana. Nós participamos dos jogos escolares nacionais, e a Maria Alice participou e foi destaque em duas edições. No ano passado ela foi a primeira da região norte a ser campeã no Campeonato de Xadrez Escolar, em Minas Gerais. A evolução dela foi aqui na escola e para nós é um orgulho ter feito parte da caminhada dela no xadrez”, afirmou o professor.