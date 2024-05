Viih Tube e Eliezer anunciam segunda gravidez no programa Mais Você

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Viih Tube e Eliezer serão papais novamente. O casal de influenciadores anunciou a gravidez com exclusividade ao programa Mais Você, da TV Globo, nesta segunda-feira, 29. Nas redes sociais, a ex-BBB já tinha dividido com os seguidores o desejo de engravidar de novo em breve. Juntos há dois anos, os dois já são pais de Lua. A primeira filha do casal completou um ano recentemente, com um ‘festão’ de três dias em um resort.

O anúncio foi feito durante o tradicional café da manhã com Ana Maria Braga. Os influenciadores chamaram a filha à mesa e a revelação estava escrita na camisa da bebê Lua: “promovida a irmã mais velha”. Viih Tube, de 23 anos, já tinha manifestado o desejo de ser mãe novamente nas redes sociais. A ex-BBB vinha compartilhando as tentativas com os quase 33 milhões de seguidores.

Perguntada sobre o sexo do caçula, ela e Eliezer contaram para a apresentadora que pretendem fazer uma festa para descobrir. No entanto, Viih revelou que o chá revelação deve ser mais intimista. Ela ainda brincou que está traumatizada após a festa de três dias para comemorar o aniversário de um ano de Lua.

Isso porque uma polêmica envolvendo a cantora Manu Bahtidão tomou conta das redes sociais durante os dias do evento. Inicialmente confirmada na programação, a artista cancelou o show em cima da hora. Após trocas de acusações entra a voz do hit Daqui para sempre e os pais de Lua, o assunto se encerrou com um pedido de desculpas da artista ao casal.

Eliezer também compartilhou com Ana Maria Braga o desejo do casal em ter três filhos. O terceiro, segundo o casal, será adotado.

Logo depois de anunciar a segunda gravidez no programa da TV Globo, Viih Tube publicou um texto no Instagram. Na legenda, a esposa de Eliezer, de 34 anos, revelou que estava tentando engravidar há 3 meses. Ela contou ainda que já está de 12 semanas, mas resolveu compartilhar a trajetória como ‘tentante’ mesmo sabendo que já esperava o novo bebê.

“Ainda eram poucas semanas para poder contar para vocês, mas quis compartilhar a trajetória mesmo assim para servir de inspiração para as mamães que estão tentando e passam pela frustração do negativo várias vezes”, explicou.