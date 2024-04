Botafogo recebe o Universitário e tenta primeira vitória na Libertadores

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Botafogo e Universitário (PER) se enfrentam pela terceira rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. A partida acontece às 19h desta quarta-feira, no Estádio Nilton Santos.

Após a goleada de 5 a 1 sobre o Juventude, pelo Campeonato Brasileiro, o alvinegro vem embalado para este confronto diante do time peruano. No entanto, pelo torneio continental a fase não é das melhores. O Botafogo é o lanterna do Grupo D, com duas derrotas nos dois primeiros jogos. Já o Universitário ocupa atualmente a segunda colocação com quatro pontos somados.

A equipe peruana não descarta um empate jogando no Rio de Janeiro, pois manteria a distância para o rival. Porém, este seria o pior cenário possível para o clube carioca que precisa vencer para continuar vivo na briga por uma vaga para a próxima fase do torneio.

Para essa partida, a tendência é que o técnico Artur Jorge mantenha a base do time que venceu o Juventude, no último domingo. O atacante Jeffinho deve deixar o time titular para a entrada de Savarino. No meio de campo, o volante Tchê Tchê, recuperado de uma problema clínico também tem possibilidade de ingressar entre os 11 iniciais.

No ataque, o treinador português deve promover a volta de Luiz Henrique, poupado no último domingo. Ao seu lado, Tiquinho Soares e Júnior Santos estão confirmados entre os titulares.

A expectativa é de casa cheia, pois na última parcial divulgada pelo clube, 24 mil ingressos já teriam sido comercializados até a manhã desta quarta-feira.

Prováveis escalações

Botafogo: Gatito Fernández; Mateo Ponte, Lucas Halter, Bastos e Hugo; Danilo Barbosa (Gregore), Marlon Freitas, Luiz Henrique e Savarino (Jeffinho); Júnior Santos e Tiquinho Soares. técnico: Artur Jorge

Universitário: Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Marco Saravia; Andy Polo, Rodrigo Ureña, Jorge Murrugarra, Martín Pérez, Segundo Portocarrero; Edison Flores e Alex Valera. técnico: Fabián Bustos