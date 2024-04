Pai de Davi se irrita com atitudes do filho e vai morar com Mani Rego

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A novela sobre o fim do relacionamento de Davi Brito e Mani Rego ganhou um novo capítulo. O pai do campeão do BBB 24, Demerval de Brito, teria se metido na briga do ex-casal por não ter gostado das atitudes do filho.

De acordo com o Portal Leo Dias, Demerval teria entrado na confusão quando Davi acusou Mani de usar a imagem dele para se promover. Ele, então, teria ido morar com a vendedora de salgados, reforçando seu posicionamento.

Anúncios

Mesmo milionário, Davi teria se revoltado ao sair do confinamento e visto que a cozinheira estava famosa, apontando que ela se aproveitou do sucesso dele.

Segundo o portal LeoDias, Davi criticou as atitudes de Mani nas redes sociais: “Você nunca gostou de ser filmada, agora quer ficar famosinha às minhas custas?”, teria questionado ele. Além disso, também fez uma ameaça: “Se você acha que você vai se promover em cima de mim, você não vai!”.

Desde então, Davi terminou o relacionamento com Mani Rego. Imediatamente após a discussão, ele, que tratava Mani dentro do programa como amor e esposa, passou a dizer que estava “apenas conhecendo” a baiana.

Davi esclarece status da relação com Mani e explica fala polêmica

Em entrevista ao Fantástico, exibida nesse domingo (21/4), o campeão do BBB 24, Davi Brito, falou mais sobre sua polêmica relação com sua (ex?) companheira, Mani Reggo. O baiano afirmou que procurou a empresária diversas vezes, porém, ela teria ficado chateada com a declaração polêmica em que ele afirmou que eles ainda não iriam casar, pois estavam “se conhecendo”.

“Eu procurei ela várias vezes, mandei mensagem. O que eu falei da gente estar “se conhecendo”, é pelo fato de que 1 ano de namoro ainda não é nada. A gente está namorando, é o período de conhecimento, depois a gente vai noivar, para se preparar para o casamento, E é isso que eu quero. Só que ai teve toda essa situação, essa polêmica”, explicou Davi.

O baiano ainda deixou claro que não se afastou de Mani para não ter que dividir o prêmio do BBB 24 com ela, como alguns internautas apontaram.

“Jamais. Isso não cabe de mim. Eu prefiro continuar comendo ovo e ter paz na minha vida do que ter muito dinheiro e ter muita confusão e perturbação”, completou.

A produção do Fantástico, da TV Globo, afirmou que tentou entrar em contato com Mani, porém, ela não respondeu.

“Davi está triste e sem comer”, diz mãe do campeão do BBB 24

Segundo a mãe do campeão do BBB 24, Davi está sem se alimentar direito e isolado desde que chegou em Salvador (BA), nesse sábado (20/4). Ela afirma que o baiano está muito triste depois que a empreendedora Mani Reggo, então companheira dele, desabafou nas redes sociais em meio às especulações de que o relacionamento estaria em crise.

“Olha, hoje é um dia de festa e eu nem queria tocar nesse assunto, pela saúde mental de Davi. Fomos pegos de surpresa [com o post]. Preparamos tudo com muito amor para receber a todos e infelizmente teve essas coisas”, começou a mãe do novo milionário.

“Davi está triste, está sem comer. Hoje eu tive que levar a comida até Davi. A gente está tentando interagir ao máximo, trazer mais pessoas ao local em que ele está, para que ele não fique sozinho, só no celular. E eu quero que Davi fique tranquilo e feliz nesse momento que é dele, é merecido esse momento, sabe? Queria que ele ficasse ali desprendido, descansando. É preciso que Davi desacelere de tudo o que viveu ali [no BBB]”, detalhou.

A mãe ainda falou que eles ainda não conversaram sobre o que Davi fará com o prêmio. “Não é hora de pensar nisso. Eu quero que ele voe alto para trabalhar e fazer as ‘publis’ dele. Que ele viva, que depois a gente pense em dinheiro. No momento, eu quero que Davi seja feliz primeiro”, comentou.