Vitória abre vantagem, mas cede empate ao Bahia em clássico no Brasileirão

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

No primeiro Ba-Vi da Série A do Brasileirão desde 2018, Vitória e Bahia ficaram num agitado empate em 2 a 2, neste domingo (21), no Barradão, pela terceira rodada.

O Leão, atual campeão baiano, parecia próximo de mais uma vitória, ao abrir 2 a 0 no segundo tempo, com gols de Matheuzinho e Wagner Leonardo, mas sofreu dois gols em três minutos e cedeu o empate.

Anúncios

Os gols do Esquadrão foram marcados por Biel e Everaldo, o último numa finalização potente de fora da área.

Dono da casa, o Vitória segue sem vencer no Brasileirão, com apenas um ponto em três rodadas. O time está em 16º e pode terminar o fim de semana na zona de rebaixamento.

Já o Bahia chega a 4 pontos e está na 9ª posição.

Próximos jogos

O Vitória volta a campo no próximo domingo (28), às 16h (de Brasília), para enfrentar o Cruzeiro, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 4ª rodada da Série A.

O Bahia aguarda a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definir se o jogo contra o CRB, válido pela semifinal da Copa do Nordeste, acontecerá nesta semana. Por ora, o próximo adversário do Tricolor é o Grêmio, no sábado (27), às 21h, pela 4ª rodada do Brasileirão.

Como foi o jogo

O Vitória começou o jogo forçando muitos lançamentos nas costas da defesa do Bahia. A fórmula não deu certo, e o time tricolor trabalhou a bola com mais tranquilidade do que nos primeiros Ba-Vis disputados no Barradão em 2024.

Quando passou a trocar passes com mais tranquilidade, o Vitória chegou ao gol. Aos 19 minutos, Zeca cruzou da direita e Matheusinho cabeceou firme na direção do gol. Marcos Felipe defendeu, mas, na sobra, o camisa 30 rubro-negro chutou firme de esquerda e abriu o placar.

Anúncios

O Esquadrão quase respondeu aos 24. Juba cobrou falta da esquerda e Gabriel Xavier cabeceou de dentro da área. Lucas Arcanjo caiu para fazer a defesa.

O Vitória quase ampliou aos 27. Victor Cuesta cortou errado e a bola sobrou nos pés de Matheusinho. O meia cortou para a esquerda e finalizou da entrada da área. Marcos Felipe defendeu. Na sobra, Léo Naldi tentou o chute de direita, mas o goleiro tricolor estava atento para espalmar de novo.

Everton Ribeiro saiu na cara do gol aos 40 minutos, após belo passe de Caio Alexandre. O meia tricolor tentou a finalização de direita, mas a bola saiu fraca, e Lucas Arcanjo defendeu com tranquilidade.

O Bahia teve outra grande chance já nos acréscimos. Caio Alexandre chutou forte da entrada da área, e Lucas Arcanjo fez ótima defesa. No rebote, Thaciano quase marcou.

Segundo tempo

Quem voltou pressionando no segundo tempo foi o Vitória. Logo aos três minutos, Lucas Esteves cobrou falta da esquerda e Wagner Leonardo cabeceou com muito perigo.

Aos seis, Mateus Gonçalves encontrou Osvaldo na cara do gol, e o veterano parou na boa saída de Marcos Felipe. Aos 10, Lucas Esteves cobrou falta no ângulo e o goleiro do Esquadrão salvou de novo.

O gol do Leão saiu logo na sequência. Matheusinho cobrou escanteio fechado, Wagner Leonardo ganhou de Marcos Felipe no alto e ampliou o placar para os donos da casa.

O Bahia diminuiu aos 23 minutos da etapa final. Everaldo finalizou da entrada da grande área, a bola desviou e sobrou para Thaciano. O camisa 16 tentou encobrir Lucas Arcanjo e acertou o travessão. No rebote, Biel só teve o trabalho de mandar para dentro.

O empate tricolor pareceu acontecer em uma fração de segundos. Aos 26, Everaldo recebeu com liberdade na entrada da grande área e mandou uma bomba no ângulo esquerdo, sem chances para Lucas Arcanjo.