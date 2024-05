Campeã do BBB 20, Thelma Assis relata caos no RS: “Estou em choque”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Na manhã desta quarta-feira (8), a campeã do Big Brother Brasil 20, Thelma Assis, falou sobre o seu trabalho como médica voluntária na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul. Em entrevista ao “Encontro”, de Patrícia Poeta, a ex-BBB relatou como está a situação do município no estado gaúcho e confessou estar totalmente em choque com a destruição da região inundada pelas enchentes.

“Cheguei aqui em Canoas ontem e fiquei em choque. A cidade embaixo da d’água, mais da metade da cidade estava debaixo d’água”, contou Thelminha.

Anúncios

Ao lado de Amanda Meirelles e Marcela McGowan, o trio de ex-BBB está trabalhando voluntariamente em um dos hospitais que sobreviveu às enchentes. “Nos juntamos com um grupo de pediatras e cada uma está atuando na sua especialidade. O trabalho tem sido ajudar os profissionais de saúde daqui que estão sobrecarregados, muitos não estão conseguindo se locomover para sair do hospital e acabam dobrando a jornada”, disse a médica.

Thelminha também pediu por doações de donativos e alimentos para as vítimas do Rio Grande do Sul, e informou que mais da metade das Unidades Básicas de Saúde estão submersas. “Eles perderam muito, das 30 Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade, eles perderam 19”, informou ela.

Veja o vídeo:

.@thelminha está em Canoas/RS pra atender as pessoas que foram afetadas pelas enchentes: "Fiquei em choque de encontrar uma cidade toda embaixo da água" #Encontro pic.twitter.com/HwdOSQsTJo

— TV Globo 📺 (@tvglobo) May 8, 2024



Fonte: O Tempo